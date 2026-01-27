Ομιλία Γεραπετρίτη σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για Μέση Ανατολή

Ομιλία – παρέμβαση Γεραπετρίτη στο  για τη Μέση Ανατολή, στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή.

27 Ιαν. 2026 7:47
Pelop News

Επίσκεψη από σήμερα Τρίτη 27/01/2026 έως και τις 31 Ιανουαρίου, στη Νέα Υόρκη για τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Την Τετάρτη 28/01, ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στις 9:00 πμ, με την ειδική εκπρόσωπο του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, Βανέσα Φραζίρ.

Στο πλαίσιο της θητείας τής Ελλάδας ως μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2025-2026, ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στην Ανοικτή Συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή.

Στις 10:00 πμ και στις 3:30 μμ, θα συναντηθεί με τον γγ των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Στις 5:30 μμ, ο κ. Γεραπετρίτης θα είναι κεντρικός ομιλητής σε συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στην αμερικανική δεξαμενή σκέψης «Council on Foreign Relations».

Την Πέμπτη 29/01, στις 12:30 μμ, ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «From the High Seas to the Consumer: Securing Maritime Trade and the Global Economy».

Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της Ομογένειας.

