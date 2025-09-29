Ομιλία Κουτσούμπα απόψε στην Πάτρα

Ο Γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα παραστεί και θα μιλήσει σε  εκδήλωση της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα.

Ομιλία Κουτσούμπα απόψε στην Πάτρα Ο Δημήτρης ΚουτΣύμπας και ο Κώστας Πελετίδης, κατά την τελευταία αυτοψία του γγ του ΚΚΕ, στην Ξερόλακκα
29 Σεπ. 2025 9:40
Pelop News

Εκ νέου στην Πάτρα θα βρεθεί σήμερα Δευτέρα 29/09/2025,  (ώρα 18:30) ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για εκδήλωση της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Ελλάδας στον Πολυχώρο «Royal».

Θέμα της συγκέντρωσης είναι οι πυρκαγιές σε δασικές, αστικές περιοχές και κρίσιμες υποδομές, με στόχο την ενίσχυση του αγώνα για πρόληψη, πυροπροστασία και αποκατάσταση. Η συχνότητα επισκέψεων του κ. Κουτσούμπα στην πόλη –πέντε φορές σε δέκα μήνες– αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο της Πάτρας στη στρατηγική του κόμματος.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν επίσης ο Σωτήρης Παρίσης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Ελλάδας για να ακολουθήσουν παρεμβάσεις ειδικών και εκπροσώπων φορέων. Μεταξύ αυτών, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο καθηγητής Δασολογίας Μιχάλης Σκαρβέλης, ο αντιστράτηγος ΠΣ εα Σάββας Θεοδωρής, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας Αθηνά Ηλιοπούλου, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας Δημήτρης Μαρμούτας, εκπρόσωποι του ΤΕΕ, φοιτητικοί σύλλογοι, εργαζόμενοι σε κρίσιμες υποδομές και πυρόπληκτοι πολίτες.
