Όμιλος ΔΕΗ: Προχωρά η κατασκευή μονάδας ΣΗΘΥΑ για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της Δ. Μακεδονίας

Το έργο κατασκευάζεται εντός του οικοπέδου του πρώην ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και αποτελεί εξολοκλήρου επένδυση του Ομίλου ΔΕΗ, ύψους περίπου €80 εκ..

22 Σεπ. 2025 14:37
Pelop News

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή της Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) από τον Όμιλο ΔΕΗ, με στόχο την κάλυψη των αναγκών τηλεθέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία. Το έργο κατασκευάζεται εντός του οικοπέδου του πρώην ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και αποτελεί εξολοκλήρου επένδυση του Ομίλου ΔΕΗ, ύψους περίπου €80 εκ..

Οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν αφού υλοποιήθηκαν οι προαπαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους των υπόλοιπων συμβαλλομένων και μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί σημαντικό μέρος των απαιτούμενων έργων Πολιτικού Μηχανικού, έχει ξεκινήσει ήδη η παράδοση του κύριου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοτάξιο και σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να εκκινήσει και η εγκατάστασή του. Το έργο ΣΗΘΥΑ περιλαμβάνει την εγκατάσταση 17 μηχανών εσωτερικής καύσης με καύσιμο φυσικό αέριο, που μπορούν να λειτουργούν και με μείγμα φυσικού αερίου και υδρογόνου χωρίς να επηρεαστεί ο βαθμός απόδοσής τους. Η μονάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026 και θα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις για χαρακτηρισμό της ως «πλήρως συμπαραγωγική» βάσει της σχετικής νομοθεσίας εξασφαλίζοντας ποσοστό ενεργειακής εξοικονόμησης πάνω από 10%, καθώς και συνολικό βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο από 75%.

Η μονάδα ΣΗΘΥΑ αποτελεί μέρος των δεσμεύσεων που ανέλαβε να υλοποιήσει ο Όμιλος ΔΕΗ, συνυπογράφοντας το Μνημόνιο κατανόησης και στρατηγικής συνεργασίας (MoU) με τη Συντονιστική Επιτροπή Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, και τους Δήμους Κοζάνης, Εορδαίας, Αμυνταίου, καθώς και τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.

Πρόκειται για ένα απαιτητικό έργο με ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά,  που σχεδιάστηκε από τον Όμιλο ΔΕΗ, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη του Μνημονίου, και θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή θερμικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθέρμανσης της Δ. Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος, όπως προσδιορίστηκαν από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Τηλεθέρμανσης. Ταυτόχρονα, το έργο σχεδιάστηκε με στόχο τη διασφάλιση του χαμηλότερου κόστους παραγωγής θερμικής ενέργειας έναντι οποιασδήποτε εναλλακτικής τεχνολογίας ή επένδυσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιωσιμότητα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Τηλεθέρμανσης.

Η Μονάδα ΣΗΘΥΑ, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου κατασκευής νέων μέσων παραγωγής θερμικής ενέργειας τα οποία προβλέπεται να αναπτυχθούν στον πρώην ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5.

#PPC_Group #τηλεθέρμανση #ΔυτικηΜακεδονια #ΣΗΘΥΑ #ενεργεια #SDG
