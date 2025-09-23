ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ

Η διεθνής οικονομία εμφανίζεται πιο ισχυρή από τις αρχικές εκτιμήσεις απέναντι στην κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, που προειδοποιεί όμως ότι οι συνέπειες δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως.

23 Σεπ. 2025 15:00
Pelop News

Περισσότερη ανθεκτικότητα από το αναμενόμενο δείχνει η παγκόσμια οικονομία απέναντι στη μεγάλη αύξηση δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ. Ο οργανισμός προειδοποιεί πάντως ότι ο πραγματικός αντίκτυπος του εμπορικού πολέμου δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως.

Η παγκόσμια ανάπτυξη για το 2025 εκτιμάται πλέον στο 3,2%, υψηλότερη από το 2,9% που είχε προβλεφθεί τον Ιούνιο. Για το 2026 η πρόβλεψη παραμένει αμετάβλητη στο 2,9%.

Όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ΟΟΣΑ προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,8% για το 2025 και περαιτέρω πτώση στο 1,5% το 2026, σε σύγκριση με το 2,8% που κατέγραψε η αμερικανική οικονομία την προηγούμενη χρονιά.

Στην ευρωζώνη, οι εκτιμήσεις είναι ελαφρώς βελτιωμένες για το 2025, με ρυθμό ανάπτυξης 1,2%, δηλαδή 0,2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τις προηγούμενες προβλέψεις. Αντίθετα, για το 2026 η ανάπτυξη αναμένεται χαμηλότερη στο 1,0%, κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την πρόβλεψη του Ιουνίου.
