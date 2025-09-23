ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ

Περισσότερη ανθεκτικότητα από το αναμενόμενο δείχνει η παγκόσμια οικονομία απέναντι στη μεγάλη αύξηση δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ. Ο οργανισμός προειδοποιεί πάντως ότι ο πραγματικός αντίκτυπος του εμπορικού πολέμου δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως.

Η παγκόσμια ανάπτυξη για το 2025 εκτιμάται πλέον στο 3,2%, υψηλότερη από το 2,9% που είχε προβλεφθεί τον Ιούνιο. Για το 2026 η πρόβλεψη παραμένει αμετάβλητη στο 2,9%.

Όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ΟΟΣΑ προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,8% για το 2025 και περαιτέρω πτώση στο 1,5% το 2026, σε σύγκριση με το 2,8% που κατέγραψε η αμερικανική οικονομία την προηγούμενη χρονιά.

Στην ευρωζώνη, οι εκτιμήσεις είναι ελαφρώς βελτιωμένες για το 2025, με ρυθμό ανάπτυξης 1,2%, δηλαδή 0,2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τις προηγούμενες προβλέψεις. Αντίθετα, για το 2026 η ανάπτυξη αναμένεται χαμηλότερη στο 1,0%, κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την πρόβλεψη του Ιουνίου.

