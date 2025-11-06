Οπαδοί της Μπαρτσελόνα άναψαν πυρσούς και το πούλμαν τους πήρε φωτιά! ΒΙΝΤΕΟ

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Βελγίου έφτασε άμεσα στο σημείο

Οπαδοί της Μπαρτσελόνα άναψαν πυρσούς και το πούλμαν τους πήρε φωτιά! ΒΙΝΤΕΟ
06 Νοέ. 2025 12:06
Pelop News

Σοβαρή “περιπέτεια” για οπαδούς της Μπαρτσελόνα, στον δρόμο για την έδρα της Κλαμπ Μπριζ, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα των δυο ομάδων για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League (3-3). Το λεωφορείο που τους μετέφερε τυλίχθηκε στις φλόγες, από δική τους όμως ανόητη κίνηση.

Που θα δείτε Dubai BC-Χάποελ Τελ Αβίβ, δοκιμασία για τη Μονακό του Σπανούλη

Το λεωφορείο που μετέφερε φίλους της Μπαρτσελόνα προς το στάδιο “Γιαν Μπρέιντελ” αναγκάστηκε να σταματήσει στην άκρη του δρόμου, καθώς ξέσπασε φωτιά στο πίσω μέρος του.

Σύμφωνα με τις αναφορές της αστυνομίας, η φωτιά προκλήθηκε από πυρσούς που άναψαν οι ίδιοι οι οπαδοί μέσα στο λεωφορείο, γεγονός που προκάλεσε πανικό, με τπ όχημα να εκκενώνεται άμεσα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Βελγίου έφτασε άμεσα στο σημείο και έσβησε τη φωτιά, η οποία είχε ήδη καταστρέψει μεγάλο μέρος του λεωφορείου.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά Μέσα, δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός, ωστόσο ένας άνδρας συνελήφθη από τις βελγικές αρχές, καθώς θεωρείται ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς.

Video που κυκλοφόρησαν στα social media, δείχνουν τις σοκαρισμένες εικόνες με τους επιβάτες να περιμένουν στην άκρη του δρόμου και να “τραβάνε” με τα κινητά τους το φλεγόμενο λεωφορείο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:37 Πάτρα: Μπήκαν όρια και διαγραμμίσεις στη Ρήγα Φεραίου για τα τραπεζοκαθίσματα
14:36 Κουτσούμπας στη Βουλή: «Έχετε απέναντί σας τον λαό» – Σφοδρή επίθεση για φορολογικό, ΕΛΤΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ
14:27 ΟΣΕ: «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή» – Διάψευση για το περιστατικό στη Σίνδο και εξηγήσεις για την ελεγχόμενη παλινδρόμηση
14:16 Σε πολιορκία τα Βορίζια: Ένταλμα για ανθρωποκτονία στον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη – 300 αστυνομικοί ερευνούν όπλα, συνεργούς και νέα στοιχεία
14:09 Μήνυμα Μητσοτάκη για τη συμφωνία στο Ιόνιο: «Πράξη ευθύνης και προοπτικής για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή»
14:08 Henkel: Θετική οργανική αύξηση πωλήσεων και στις δύο επιχειρηματικές μονάδες
14:04 Ο Βελόπουλος ζητά νομιμοποίηση οπλοκατοχής ως «λύση» για τις βεντέτες στην Κρήτη
14:00 Πάτρα: Χωματόδρομοι – βούρκοι στο Μπεγουλάκι – «Πνιγμένοι» οι κάτοικοι από λάσπες και σκόνη
13:58 Ο Πίνατ “έκλεψε” τη συνάντηση Μητσοτάκη με τους Αμερικανούς υπουργούς στο Μαξίμου
13:50 Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: η ExxonMobil μπαίνει στο Block 2
13:45 Λευκός καρχαρίας πέντε μέτρων εμφανίστηκε στην Κάρπαθο – Έμειναν άφωνοι οι ψαράδες ΒΙΝΤΕΟ
13:38 Δύο διαδοχικά βαρομετρικά φέρνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση για πλημμύρες στη Δυτική Ελλάδα
13:30 Νεκρή η influencer «Barbie» της Βραζιλίας με τις 27 εγχειρήσεις, ΦΩΤΟ
13:28 Με 9.000 επισκέπτες ολοκληρώθηκε η έκθεση του Robert McCabe στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
13:21 Σφοδρός τηλεοπτικός καβγάς Γιαννούλη – Παππά με βαριές εκφράσεις και προσωπικές επιθέσεις ΒΙΝΤΕΟ
13:16 Απαλλακτική απόφαση για Μάριο Ηλιόπουλο και ΑΕΚ από τη Super League
13:15 Γιώργος Γεωργαντάς: «Πέντε παρεμβάσεις για διαφάνεια και εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ»
13:12 Κωνσταντίνος Τασούλας: «Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει ζωή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας»
13:08 Γαλλία: Αναβρασμός για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ, ζητούνται κυρώσεις από την ΕΕ, ΒΙΝΤΕΟ
13:06 Η Δημοτική Αρχή Πατρέων στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: «Η παιδεία δεν είναι εξεταστικό κέντρο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ