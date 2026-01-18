ΟΠΑΘΑ: Βραβεύσεις και συγκίνηση στην κοπή πίτας ΦΩΤΟ

Παρουσία πλήθους κόσμου, εκπροσώπων φορέων, χορηγών και φίλων της ομάδας, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΟΠΑΘΑ, στην αίθουσα του συλλόγου.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΟΠΑΘΑ, Κίμωνας Τασσόπουλος, αναφέρθηκε στη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλει η ανδρική ομάδα πόλο, η οποία τη φετινή αγωνιστική περίοδο συμμετέχει στην Α2 Εθνική κατηγορία, έπειτα από πολλά χρόνια, με στόχο να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην πατρινή υδατοσφαίριση.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή της βράβευσης του θρύλου του πατρινού πόλο, Δημήτρη Μπιτσάκου. Ο ΟΠΑΘΑ τίμησε τον έμπειρο αθλητή, ο οποίος, σε ηλικία 53 ετών, επέστρεψε στην ενεργό δράση και συνεχίζει να σκοράρει, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στην ομάδα.



«Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που ο ΟΠΑΘΑ μου έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσω να αγωνίζομαι στο αγαπημένο μου άθλημα και θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ», δήλωσε ο Δημήτρης Μπιτσάκος. Την τιμητική πλακέτα απένειμε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Αχαΐας, Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος εξήρε τόσο την αθλητική προσφορά του Μπιτσάκου όσο και το ήθος του εκτός πισίνας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του Κολυμβητηρίου της Αγυιάς.



Η επόμενη βράβευση αφορούσε τον προπονητή του ΟΠΑΘΑ, Παναγιώτη Χριστοφή, για τη σημαντική συμβολή του στην περσινή άνοδο της ομάδας στην Α2 Εθνική κατηγορία. Την πλακέτα απένειμε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Πατρέων, Τάκης Πετρόπουλος, ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια τόσο για τον κ. Χριστοφή όσο και για τη συνολική προσπάθεια της διοίκησης του συλλόγου.

Η τελευταία βράβευση αφορούσε τον αθλητή του ΟΠΑΘΑ, Χρυσόστομο Μπάρλο, ο οποίος την αγωνιστική περίοδο 2024–2025 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Β΄ Εθνική και την τιμητική πλακέτα απένειμε ο πρόεδρος του συλλόγου, Κίμωνας Τασσόπουλος.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν εκπρόσωποι πολλών φορέων, όπως το ΠΕΑΚ Πατρών και το Λιμενικό Σώμα, καθώς και εκπρόσωποι ναυταθλητικών σωματείων της πόλης (ΝΕΠ, ΝΟΠ), αναδεικνύοντας το ενωτικό κλίμα και τη συνεργασία που επικρατεί μεταξύ των πατρινών συλλόγων.

