ΟΠΕΚ+: Μεγάλη συμφωνία επτά χωρών, θα ρίξουν 188.000 βαρέλια στην αγορά

Σημαντική συμφωνία που ίσως αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά καύσιμων είναι αυτή που υπέγραψαν σήμερα επτά μεγάλες χώρες του ΟΠΕΚ+ οι οποίες κατέληξαν σήμερα (3.5.2026) σε συμφωνία και πρόκειται από τον Ιούνιο να ξεκινήσουν να ρίχνουν στην αγορά 188.000 βαρέλια πετρέλαιο τη μέρα.

Συγκεκριμένα, η ομάδα των χωρών του ΟΠΕΚ+ θα αυξήσει την παραγωγή Ιουνίου για το πετρέλαιο ελαφρώς λιγότερο από όσο τον Μάϊο, που ήταν 206.000 βαρέλια την ημέρα.

Πρόκειται για ήπια και κυρίως συμβολική αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής πετρελαίου για τον Ιούνιο, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Bloomberg βασιζόμενο σε εκπροσώπους των χωρών, σε μια προσπάθεια να εκπέμψουν μήνυμα σταθερότητας μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) από τον οργανισμό.

Η απόφαση λήφθηκε σε τηλεδιάσκεψη την Κυριακή και είχε σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί από την αγορά, γεγονός που περιορίζει τον άμεσο αντίκτυπό της στις τιμές.

Ωστόσο, αναλυτές τονίζουν ότι η κίνηση είναι κυρίως λογιστική και πολιτική και όχι ουσιαστική ενίσχυση της προσφοράς. Στην πράξη, μεγάλο μέρος των μελών του ΟΠΕΚ+ στη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζει σοβαρά γεωπολιτικά και τεχνικά εμπόδια, με αποτέλεσμα να μην είναι άμεσα εφικτή η αύξηση των εξαγωγών, ιδιαίτερα όσο παραμένει ασταθής η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Η συμμαχία συνεχίζει τυπικά τη διαδικασία σταδιακής επαναφοράς της παραγωγής που είχε περιοριστεί τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο πολιτικής στήριξης των τιμών. Η διαδικασία αυτή είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, όμως πλέον επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Επένδυση δεκάδων δισ. από τα ΗΑΕ

Σημαντική παράμετρο αποτελεί η αποχώρηση των ΗΑΕ, η οποία ανακοινώθηκε στα τέλη Απριλίου και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου. Μετά από έξι δεκαετίες στη συμμαχία, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των ΗΑΕ, ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε ανάθεση έργων συνολικής αξίας περίπου 55 δισ. δολαρίων για την περίοδο 2026–2028.

Στόχος είναι να επιταχύνει την ανάπτυξη της εταιρείας και να ενισχύσει την παραγωγή ενέργειας μετά τις αλλαγές στην αγορά και τις εξελίξεις στον OPEK+. «Η ADNOC εισέρχεται σε μια καθοριστική φάση υλοποίησης της στρατηγικής της, που καθοδηγείται από ταχύτητα και απόλυτη εστίαση στην εκτέλεση», δήλωσε ο Υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Σουλτάν Αλ Τζαμπέρ,

