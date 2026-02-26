ΟΠΕΚΑ: Πληρωμές 196,9 εκατ. ευρώ την Παρασκευή – Ποια επιδόματα καταβάλλονται

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 προγραμματίζεται η καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων για τον μήνα Φεβρουάριο, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 196.967.953 ευρώ, όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ.

Αναλυτικά, οι πληρωμές αφορούν:

Επίδομα Στέγασης: 168.945 δικαιούχοι – 20.093.116 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 146.419 δικαιούχοι – 47.123.068 ευρώ

Αναπηρικά επιδόματα: 204.757 δικαιούχοι – 95.760.021 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 489 δικαιούχοι – 155.826 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.948 δικαιούχοι – 175.079 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982): 12.142 δικαιούχοι – 4.783.368 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.156 δικαιούχοι – 9.383.764 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 78 δικαιούχοι – 61.822 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 10.060 δικαιούχοι – 13.279.150 ευρώ

Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών: 89 δικαιούχοι – 43.800 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 4.153 δικαιούχοι – 377.023 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ

Ευάλωτοι οφειλέτες: 372 δικαιούχοι – 39.318 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 613 δικαιούχοι – 470.103 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.358 δικαιούχοι – 1.832.480 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ελληνική μειονότητα Αλβανίας): 14.164 δικαιούχοι – 3.372.013 ευρώ

Συνολικά, οι δικαιούχοι φθάνουν τους 592.761.

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21 (Επίδομα Παιδιού), το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές και τα επιδόματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

