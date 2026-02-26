ΟΠΕΚΑ: Πληρωμές 196,9 εκατ. ευρώ την Παρασκευή – Ποια επιδόματα καταβάλλονται

ΟΠΕΚΑ: Πληρωμές 196,9 εκατ. ευρώ την Παρασκευή – Ποια επιδόματα καταβάλλονται
26 Φεβ. 2026 12:56
Pelop News

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 προγραμματίζεται η καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων για τον μήνα Φεβρουάριο, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 196.967.953 ευρώ, όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ.

Αναλυτικά, οι πληρωμές αφορούν:

  • Επίδομα Στέγασης: 168.945 δικαιούχοι – 20.093.116 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 146.419 δικαιούχοι – 47.123.068 ευρώ
  • Αναπηρικά επιδόματα: 204.757 δικαιούχοι – 95.760.021 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 489 δικαιούχοι – 155.826 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 4.948 δικαιούχοι – 175.079 ευρώ
  • Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982): 12.142 δικαιούχοι – 4.783.368 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.156 δικαιούχοι – 9.383.764 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 78 δικαιούχοι – 61.822 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 10.060 δικαιούχοι – 13.279.150 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών: 89 δικαιούχοι – 43.800 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 4.153 δικαιούχοι – 377.023 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι οφειλέτες: 372 δικαιούχοι – 39.318 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 613 δικαιούχοι – 470.103 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.358 δικαιούχοι – 1.832.480 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ελληνική μειονότητα Αλβανίας): 14.164 δικαιούχοι – 3.372.013 ευρώ

Συνολικά, οι δικαιούχοι φθάνουν τους 592.761.

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21 (Επίδομα Παιδιού), το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές και τα επιδόματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

