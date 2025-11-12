ΟΠΕΚΑ: Πληρωμές έως 1.000 ευρώ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες – Ποιοι λαμβάνουν σήμερα το βοήθημα

Σήμερα καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ η δεύτερη δόση του ειδικού βοηθήματος του ΛΑΕ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες, με ποσά που φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ. Συνολικά διατίθενται πάνω από 148.000 ευρώ σε 193 δικαιούχες.

12 Νοέ. 2025 11:38
Pelop News

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων τρίτεκνων και πολύτεκνων αγροτισσών μητέρων καταβάλλεται σήμερα, Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2025, το ειδικό βοήθημα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ), με ποσά που κυμαίνονται από 700 έως 1.000 ευρώ.

Πρόκειται για τη δεύτερη πληρωμή του προγράμματος, που αφορά τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες του αγροτικού τομέα, με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών της υπαίθρου. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, η συνολική δαπάνη της σημερινής καταβολής ανέρχεται σε 148.100 ευρώ:

  • 138.100 ευρώ διατίθενται σε 183 τρίτεκνες δικαιούχες
  • 10.000 ευρώ σε 10 πολύτεκνες μητέρες

Η πίστωση των ποσών πραγματοποιείται στους τραπεζικούς λογαριασμούς που οι δικαιούχες είχαν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Για το έτος 2025, το συνολικό κονδύλι του προγράμματος του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ ανέρχεται σε 2,35 εκατ. ευρώ, το οποίο κατανέμεται σε 2.500 τρίτεκνες και 600 πολύτεκνες μητέρες.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών πολιτικών στήριξης της αγροτικής οικογένειας, με στόχο την ενίσχυση της γονιμότητας και τη στήριξη των νοικοκυριών της υπαίθρου που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης.

