ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Φεβρουαρίου – Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Στις 27 Φεβρουαρίου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η καταβολή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Φεβρουάριο. Χιλιάδες δικαιούχοι θα δουν τα ποσά να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους, με βασικά επιδόματα όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), το επίδομα στέγασης, τα αναπηρικά επιδόματα και το επίδομα γέννησης να περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη πληρωμή.

Από πότε θα είναι διαθέσιμα τα χρήματα

Παρότι η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στα ΑΤΜ από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου μετά τις 17:00 το απόγευμα. Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, η πίστωση γίνεται σταδιακά και ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την τράπεζα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα των χρημάτων μέσω e-banking ή στα ΑΤΜ των τραπεζών.

Ποια επιδόματα καταβάλλονται στα τέλη Φεβρουαρίου

Αναλυτικά, τα επιδόματα που πληρώνονται περιλαμβάνουν:

Αναπηρικά επιδόματα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)

Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας

Επίδομα Αναδοχής

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Επίδομα Στέγασης (ενοικίου)

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές

Οι δικαιούχοι καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΑ για τυχόν αλλαγές ή διευκρινίσεις σχετικά με τις πληρωμές.

