ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Ιανουαρίου 2026 – Ποια μπαίνουν σε προπληρωμένη κάρτα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή σειράς επιδομάτων και παροχών για τον μήνα Ιανουάριο 2026 από τον ΟΠΕΚΑ προς τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 αναμένεται να καταβληθούν τα εξής επιδόματα και παροχές:

Επίδομα στεγαστικής συνδρομής

Επίδομα ομογενών

Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων (ν. 1296/1982)

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές

Επίδομα αναδοχής

Πρόγραμμα προσωπικού βοηθού

Επίδομα στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Αναπηρικά επιδόματα

Έξοδα κηδείας

Επίδομα γέννησης

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Επίδομα Αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας

Προπληρωμένη κάρτα

Ποια επιδόματα καταβάλλονται μέσω προπληρωμένης κάρτας

Υπενθυμίζεται ότι μέσω προπληρωμένης κάρτας καταβάλλονται τα εξής επιδόματα:

Επίδομα αναδοχής

Επίδομα γέννησης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Οι δικαιούχοι των παραπάνω παροχών έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ανάληψη μετρητών έως το 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο 50% θα πρέπει να δαπανηθεί αποκλειστικά μέσω της χρήσης της προπληρωμένης κάρτας.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών. Από τη χρήση της, ωστόσο, εξαιρούνται συναλλαγές που αφορούν αγορά όπλων και τυχερά παίγνια.

