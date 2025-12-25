ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Ιανουαρίου 2026 – Ποια μπαίνουν σε προπληρωμένη κάρτα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή των επιδομάτων και παροχών του Ιανουαρίου 2026 από τον ΟΠΕΚΑ, με τους δικαιούχους να πρέπει να γνωρίζουν τόσο την ημερομηνία πληρωμής όσο και ποια ποσά καταβάλλονται μέσω προπληρωμένης κάρτας.

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Ιανουαρίου 2026 - Ποια μπαίνουν σε προπληρωμένη κάρτα
25 Δεκ. 2025 19:00
Pelop News

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή σειράς επιδομάτων και παροχών για τον μήνα Ιανουάριο 2026 από τον ΟΠΕΚΑ προς τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 αναμένεται να καταβληθούν τα εξής επιδόματα και παροχές:

  • Επίδομα στεγαστικής συνδρομής
  • Επίδομα ομογενών
  • Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
  • Επίδομα αναδοχής
  • Πρόγραμμα προσωπικού βοηθού
  • Επίδομα στέγασης
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
  • Αναπηρικά επιδόματα
  • Έξοδα κηδείας
  • Επίδομα γέννησης
  • Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας
  • Προπληρωμένη κάρτα

Ποια επιδόματα καταβάλλονται μέσω προπληρωμένης κάρτας

Υπενθυμίζεται ότι μέσω προπληρωμένης κάρτας καταβάλλονται τα εξής επιδόματα:

  • Επίδομα αναδοχής
  • Επίδομα γέννησης
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Οι δικαιούχοι των παραπάνω παροχών έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ανάληψη μετρητών έως το 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο 50% θα πρέπει να δαπανηθεί αποκλειστικά μέσω της χρήσης της προπληρωμένης κάρτας.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών. Από τη χρήση της, ωστόσο, εξαιρούνται συναλλαγές που αφορούν αγορά όπλων και τυχερά παίγνια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:24 Χριστούγεννα που άλλαξαν ζωές: Το χτύπημα στην πόρτα και η πράξη αγάπης που κράτησε 45 χρόνια
20:22 Συνελήφθη ανήμερα Χριστουγέννων ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι απαντά η πλευρά του
20:12 Φοίβος: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Χριστούγεννα» – Από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη στο πιο διαχρονικό ελληνικό εορταστικό τραγούδι
20:00 Μόσχα: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος μετά από κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικο πάρτι – Ρήξη στομάχου από «θεαματικό» πείραμα σεφ ΒΙΝΤΕΟ
19:48 Τραγωδία στο Τορίνο: 47χρονος πέθανε από πνιγμό στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπροστά στην οικογένειά του
19:36 Αγρίνιο: Μαχαίρωμα 23χρονου τα ξημερώματα των Χριστουγέννων – Επεισόδιο για «ασήμαντη αφορμή» στο κέντρο της πόλης
19:24 Αταλάντη: Βανδαλισμός σε ΑΤΜ ανήμερα των γιορτών – Με πέτρα το έθεσε εκτός λειτουργίας ΦΩΤΟ
19:12 Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω Ποροΐων – Απαντήσεις αναζητούν από το smartwatch
19:00 ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Ιανουαρίου 2026 – Ποια μπαίνουν σε προπληρωμένη κάρτα
18:48 Τοξικοί συγγενείς στις γιορτές; Πότε και πώς πρέπει να βάλεις όρια, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά
18:38 Σουηδία: «Σοβαρό περιστατικό» με πυροβολισμούς στο Μπόντεν – Πολλοί τραυματίες, ύποπτος εξουδετερώθηκε από την αστυνομία
18:36 Βαρθολομαίος: «Η πίστη να επουλώνει πληγές, όχι να τροφοδοτεί πολέμους»
18:24 Καταδίωξη-θρίλερ στο Ίλιον: 12χρονος και 13χρονος έκλεψαν μηχανή – Ερευνάται σύνδεση με συμμορία ΒΙΝΤΕΟ
18:15 Αγρίνιο: Φωτιά σε σοφίτα από καμινάδα ανήμερα των Χριστουγέννων – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής BINTEO
18:12 Λέρος: Χριστούγεννα με χαλάζι – «Άσπρισε» το Λακκί, σε επιφυλακή ο Δήμος
18:00 Ξεκίνησε η μάχη κατά της παχυσαρκίας – Έγινε η αρχή με 30.000 ωφελούμενους
17:48 Χίος: Το χριστουγεννιάτικο χωριό από πλεκτά που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι ΒΙΝΤΕΟ
17:36 Οργή Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train: «Η εταιρία που σκότωσε 57 αθώους»
17:24 Εύοσμος: Το ελληνικό FBI ανέλαβε την υπόθεση – Τι εξετάζεται μετά την έκρηξη – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο
17:12 Washington Post: «Καλά Χριστούγεννα» στη Δύση, μακρύς χειμώνας για Ουκρανία και Ευρώπη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ