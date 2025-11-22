ΟΠΕΚΕΠΕ: 46 εκατ. ευρώ σε 82.870 αγρότες για νέες συμπληρωματικές συνδεδεμένες ενισχύσεις

Συνεχίζεται η διαδικασία πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους παραγωγούς, με τον οργανισμό να καταβάλλει νέα δέσμη συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων συνολικού ύψους 46 εκατ. ευρώ σε 82.870 αγρότες σε όλη τη χώρα. Οι πληρωμές αφορούν αιτήσεις του έτους 2024 και αποτελούν μέρος της συνολικής διαδικασίας εκκαθάρισης.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες του συνεχίζουν εντατικά τους ελέγχους, ώστε τα ποσά να καταλήγουν αποκλειστικά στους πραγματικούς δικαιούχους. Στόχος, όπως τονίζεται, είναι η διασφάλιση της ορθότητας των πληρωμών και η αποφυγή καταβολών που δεν συνάδουν με τις προϋποθέσεις του κανονισμού.

Σημαντικό στοιχείο της ανακοίνωσης αποτελεί το γεγονός ότι από τις πληρωμές έχουν εξαιρεθεί συγκεκριμένα ΑΦΜ τα οποία βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Οι έλεγχοι αφορούν περιπτώσεις που απαιτούν περαιτέρω τεκμηρίωση και διασταύρωση.

Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να διαβεβαιώνει ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί σταδιακά και για τις επόμενες ενισχύσεις που βρίσκονται στο στάδιο ελέγχου.

