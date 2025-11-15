ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για τις αγροτικές ενισχύσεις – Ο Χατζηδάκης ζητά δουλειά «7 ημέρες τη βδομάδα»

Με φόντο την αγωνία των αγροτών για την καταβολή της βασικής ενίσχυσης έως τα τέλη Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε σήμερα ευρεία κυβερνητική σύσκεψη στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, οι γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αργυρώ Ζέρβα και Αντώνης Φιλιππής, καθώς και ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς, μαζί με τεχνικούς συμβούλους και υπηρεσιακά στελέχη.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ανάμεσα σε διπλή πίεση —από τη μία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πλήρη διαφάνεια και από την άλλη των αγροτών που περιμένουν τις πληρωμές— υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να επιβραβευθούν οι πραγματικοί αγρότες και να αποφευχθούν νέα πρόστιμα για τη χώρα.

«Η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση με δυσκολίες και πιεστικά χρονοδιαγράμματα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι έχει ζητήσει από τα στελέχη των δύο φορέων να εργάζονται καθημερινά, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι πληρωμές.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ανέφερε πως πρόκειται για μια δύσκολη αλλά αναγκαία μετάβαση σε ένα νέο σύστημα που θα λειτουργεί με διαφάνεια και δικαιοσύνη, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η στήριξη των έντιμων αγροτών σε μια κρίσιμη οικονομική περίοδο.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, σημείωσε ότι η διπλή στόχευση της κυβέρνησης είναι αφενός η έγκαιρη πληρωμή των επιδοτήσεων και αφετέρου η διασφάλιση της διαφάνειας και της ορθής διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων, προστατεύοντας τα χρήματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων φορολογουμένων.

Οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΑΔΕ, όπως ανέφεραν τα κυβερνητικά στελέχη, εργάζονται εντατικά ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και οι αγρότες να λάβουν τις πληρωμές τους έως το τέλος Νοεμβρίου, όπως προβλέπεται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



