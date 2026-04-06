ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευρύνεται το κύμα για άρση ασυλίας από βουλευτές της ΝΔ

Νέες δηλώσεις για άρση βουλευτικής ασυλίας καταγράφονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το μέτωπο να ανοίγει πέρα από τους τρεις πρώην υπουργικούς παράγοντες που είχαν ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της ΝΔ, που δηλώνουν αθώοι και ζητούν να προχωρήσει χωρίς εμπόδια η δικαστική διερεύνηση.

06 Απρ. 2026 13:59
Μεγαλώνει ο κατάλογος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ζητούν δημόσια την άρση της ασυλίας τους στο πλαίσιο της δεύτερης δικογραφίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιχειρώντας να απαντήσουν πολιτικά και θεσμικά στις εξελίξεις. Ήδη από το προηγούμενο βράδυ, σχετικές τοποθετήσεις είχαν κάνει ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Κώστας Σκρέκας, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και επιμένοντας ότι δεν προκύπτει παράνομη πράξη σε βάρος τους.

Ο Κώστας Τσιάρας, σε νεότερες δηλώσεις του, επανέλαβε ότι θεωρεί εαυτόν απολύτως αθώο, ζήτησε να αρθεί η ασυλία του και τόνισε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Στην ίδια παρέμβαση επιχείρησε να δώσει και τη δική του εκδοχή για την υπόθεση, λέγοντας ότι το θέμα αφορά ένα νόμιμο αίτημα παραγωγού και ποσό που, όπως ο ίδιος ανέφερε, κυμαίνεται από 190 έως 429 ευρώ, χωρίς να υπάρχει, κατά την εκτίμησή του, οποιαδήποτε παρανομία.

Ανάλογη θέση πήρε και ο πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος γνωστοποίησε επίσης ότι ζητά άρση της ασυλίας του. Στο ίδιο κύμα είχε ενταχθεί από νωρίς και ο Κώστας Σκρέκας, με την κίνησή του να καταγράφεται ως η πρώτη παραίτηση από κομματικό και κυβερνητικό ρόλο μέσα σε αυτή τη νέα φάση της υπόθεσης.

Σήμερα, όμως, το μέτωπο διευρύνθηκε περαιτέρω. Ο βουλευτής Πέλλας Λάκης Βασιλειάδης δήλωσε και εκείνος ότι δεν υπάρχει ένδειξη παράνομης πράξης από την πλευρά του και ζήτησε να αρθεί η ασυλία του, επιμένοντας ότι το όνομά του προκύπτει μόνο έμμεσα από συνομιλίες τρίτων. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος τόνισε πως δεν χρειάζεται καμία κάλυψη βουλευτικής ασυλίας και ότι έπραξε το καθήκον του.

Έτσι, το πολιτικό σήμα που εκπέμπεται από την κυβερνητική πλευρά είναι ότι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές επιλέγουν τη γραμμή της δημόσιας υπεράσπισης και της άρσης ασυλίας, σε μια προσπάθεια να αποδείξουν ότι δεν επιδιώκουν καμία θεσμική προστασία. Την ίδια ώρα, η υπόθεση παραμένει εξαιρετικά βαριά για το πολιτικό κλίμα, καθώς ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει αναφερθεί σε δικογραφία που αφορά 11 βουλευτές της ΝΔ και έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει ταχύτατα στις επόμενες κινήσεις μετά τις σχετικές διαδικασίες στη Βουλή.

