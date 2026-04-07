ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντονη σύγκρουση Μηταράκη – Δουδωνή στην Επιτροπή Δεοντολογίας για «ρουσφέτι» και πολιτική δραστηριότητα

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη συζήτηση για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να αποκτά έντονο πολιτικό και προσωπικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που κατέγραψαν το παρασκήνιο της κεκλεισμένων των θυρών διαδικασίας, η βασική εστία έντασης ήταν η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νότη Μηταράκη και τον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή.

Ο Νότης Μηταράκης φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της Επιτροπής ότι ζητεί ο ίδιος την άρση της ασυλίας του, τονίζοντας ωστόσο πως η συγκεκριμένη υπόθεση εμπίπτει, κατά την άποψή του, στο άρθρο 62 του Συντάγματος, καθώς αφορά πολιτική δραστηριότητα. Η θέση του συνδέεται με όσα είχε ήδη δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες, ότι δηλαδή η προώθηση αλληλογραφίας ή αιτημάτων πολιτών από ένα πολιτικό γραφείο αποτελεί μέρος της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, παρότι ο ίδιος επιλέγει να μη ζητήσει προστασία μέσω της ασυλίας.

Απέναντί του, ο Παναγιώτης Δουδωνής αντέτεινε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί κοινοβουλευτική δραστηριότητα, κατά την έννοια του Συντάγματος, μια τηλεφωνική ή άλλη παρέμβαση για εξυπηρέτηση, επιμένοντας πως «το ρουσφέτι δεν εμπίπτει στα καθήκοντα του βουλευτή». Αυτή ακριβώς η αποτύπωση του θέματος πυροδότησε την έντονη σύγκρουση μέσα στην Επιτροπή.

Η απάντηση του Νότη Μηταράκη ήταν άμεση και ιδιαίτερα οξεία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χαρακτήρισε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ «εξυπνάκια», λέγοντας ουσιαστικά ότι όποιος ασκεί κριτική σε τέτοιες παρεμβάσεις θα πρέπει τότε να δηλώσει δημόσια ότι δεν δέχεται πολίτες στο πολιτικό του γραφείο. Η φράση αυτή ήταν εκείνη που συμπύκνωσε τη σύγκρουση και έδωσε τον τόνο μιας συνεδρίασης με καθαρό πολιτικό θερμόμετρο.

Αποχωρώντας από την Επιτροπή, ο Νότης Μηταράκης εμφανίστηκε ενοχλημένος και για τις διαρροές από μια συνεδρίαση που είχε χαρακτήρα κεκλεισμένων των θυρών. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στράφηκε με αιχμές κατά νεότερων βουλευτών, λέγοντας ότι είναι ντροπή ένας βουλευτής που έχει εκλεγεί χωρίς σταυρό να μη σέβεται τον ρόλο του στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια επανέλαβε δημόσια ότι οι συνεργάτες του και ο ίδιος κινήθηκαν εντός του πλαισίου του Συντάγματος και της πολιτικής τους δραστηριότητας, προσθέτοντας ότι ζητά την άρση της ασυλίας του για να καθαρίσει το όνομά του.

Η αντιπαράθεση αυτή ανέδειξε και τον πυρήνα της πολιτικής σύγκρουσης γύρω από την υπόθεση: αν δηλαδή η διαμεσολάβηση ενός βουλευτή υπέρ αιτημάτων πολιτών μπορεί να θεωρηθεί μέρος της κοινοβουλευτικής λειτουργίας ή αν, σε ορισμένες περιπτώσεις, περνά τη γραμμή και μετατρέπεται σε πελατειακή παρέμβαση. Αυτό είναι η βασική πολιτική ανάγνωση που προκύπτει από τη σύγκρουση και εξηγεί γιατί η συνεδρίαση πήρε τόσο φορτισμένο χαρακτήρα.

