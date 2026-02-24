ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατίθενται τα πορίσματα της Εξεταστικής – Στην Ολομέλεια τον Μάρτιο

Ολοκληρώνεται ο κύκλος εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα κόμματα να καταθέτουν τα πορίσματά τους και τη συζήτηση να μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατίθενται τα πορίσματα της Εξεταστικής – Στην Ολομέλεια τον Μάρτιο
24 Φεβ. 2026 13:06
Pelop News

Στο τελικό της στάδιο εισέρχεται η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερεύνησε την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα πορίσματα των κομμάτων κατατίθενται σήμερα στη γραμματεία των ειδικών μόνιμων επιτροπών της Βουλής, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που διήρκεσε περίπου πέντε μήνες.

Η Επιτροπή, η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της στα μέσα Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποίησε σχεδόν 50 συνεδριάσεις και άκουσε περίπου 80 μάρτυρες. Μεταξύ αυτών ήταν πρώην και νυν υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης από διαφορετικές κυβερνήσεις, στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και εκπρόσωποι αγροτικών φορέων.

Σε συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου θα γίνει προσπάθεια διαμόρφωσης κοινού πορίσματος. Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, τα πορίσματα – κοινά ή ξεχωριστά – θα παραδοθούν στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να εισαχθούν προς συζήτηση στην Ολομέλεια μέσα στον Μάρτιο.

Από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας έχει υπογραμμιστεί ότι το ζήτημα των επιδοτήσεων παρουσιάζει διαχρονικά χαρακτηριστικά και δεν περιορίζεται σε μία μόνο κυβερνητική περίοδο, με αναφορές σε ευθύνες τόσο προηγούμενων κυβερνήσεων όσο και διοικητικών επιλογών στον οργανισμό.

Αντίθετα, κόμματα της αντιπολίτευσης αποδίδουν ευθύνες σε υπουργούς της σημερινής κυβέρνησης, ενώ έχουν τεθεί και αιτήματα για παράταση των εργασιών της Επιτροπής, επικαλούμενα τη συνεχιζόμενη έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Η κατάθεση των πορισμάτων σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, με το πολιτικό ενδιαφέρον πλέον να μεταφέρεται στη συζήτηση που θα ακολουθήσει στην Ολομέλεια της Βουλής.

