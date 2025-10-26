ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο φερόμενος υπαρχηγός του κυκλώματος – Εννέα άτομα έχουν προφυλακιστεί

Πρόκειται για έναν 38χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού στο κύκλωμα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο φερόμενος υπαρχηγός του κυκλώματος – Εννέα άτομα έχουν προφυλακιστεί
26 Οκτ. 2025 20:08
Pelop News

Στη φυλακή οδηγήθηκε, με σύμφωνη γνώμη του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή και της αρμόδιας εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέα, ένας ακόμη κατηγορούμενος για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβάζοντας τον αριθμό των προσωρινά κρατουμένων σε εννέα.

Πρόκειται για έναν 38χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού στο κύκλωμα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εργαζόταν σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη και, αξιοποιώντας τη θέση του, υπέβαλλε Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) για λογαριασμό μελών της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και εικονικά ηλεκτρονικά συμφωνητικά μίσθωσης αγροτεμαχίων.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε συμμετοχή στις πράξεις που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι εκτελούσε τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, καθώς η εργασία του αφορούσε αποκλειστικά την υποβολή δηλώσεων στο σύστημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κατηγορία, ο 38χρονος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη διακίνηση χρηματικών ποσών μεταξύ μελών του κυκλώματος, μεταφέροντας χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς άλλων εμπλεκομένων, τα οποία τελικά κατέληγαν σε λογαριασμούς του φερόμενου αρχηγού. Φέρεται έτσι να λειτουργούσε ως διαχειριστής των παράνομων ροών.

Στο μεταξύ, εντός της ημέρας αναμένονται οι απολογίες του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος και της συζύγου του. Ο πατέρας του φερόμενου αρχηγού, που επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:11 Ευρωβαρόμετρο 2025: Οι Έλληνες προτιμούν τα social media ως πηγή ενημέρωσης
21:53 Τα συνοικέσια επιστρέφουν στην εποχή της ψηφιακής μοναξιάς
21:41 Η JP Morgan εκτιμά άλμα του χρυσού άνω των $5.000 το 2026
21:31 Ηράκλειο: Άγριος καβγάς μεταξύ γυναικών στο λιμάνι με μία 56χρονη να καταλήγει στο νοσοκομείο
21:19 Γυναίκα είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και την απομάκρυναν
21:08 Σεβίλλη: Χιλιάδες στους δρόμους κατά της τοπικής κυβέρνησης που καθυστερούσε να ενημερώσει γυναίκες για ύποπτα αποτελέσματα μαστογραφιών
20:59 Χανιά: Πυροβολισμοί στην γιορτή κάστανου στην Κίσσαμο – Ένας νεκρός
20:51 Ξύλο, διακοπή και τραυματίες στο Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου
20:47 Τι «κακό» για την υγεία σημαίνει ο μεσημεριανός ύπνος – Ποια ηλικία αφορά περισσότερο
20:38 Σαντορίνη: 17χρονη κατέρρευσε μετά από κατανάλωση αλκοόλ
20:29 Κυρίαρχη η Ρεάλ στο «Clasico», 2-1 τη Μπαρτσελόνα
20:16 Πάνος Ρούτσι: «Φοβάμαι ότι θα σβήσουν τα ονόματα – Θα είμαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα»
20:08 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο φερόμενος υπαρχηγός του κυκλώματος – Εννέα άτομα έχουν προφυλακιστεί
20:00 Πατρινό το πρώτο ελληνικό ουίσκι – Οι «Whisky Friends» εμφιάλωσαν τα πρώτα μπουκάλια
19:51 Η Μοσάντ αποκαλύπτει διεθνές δίκτυο τρομοκρατίας με ιρανικούς δεσμούς και δράση σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία
19:42 Καζακόπουλος: «Πολύ καλή εικόνα, μπράβο στους παίκτες μου»
19:39 Επίθεση σε 30χρονο στον Ωρωπό: «Μπήκαν στο κομμωτήριο και άρχισαν να τον χτυπάνε με σφυριά»
19:33 Πρώτη ήττα για την Παναχαϊκή στη NL 2
19:28 Έπιασαν 55χρονο με καταδίκη για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας
19:21 Οι Προμίνι της ΝΕΠ 3η θέση και πολλές εμπειρίες στην Καλαμάτα – Φωτογραφίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ