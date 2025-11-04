ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση σχέδιο ένταξης στην ΑΑΔΕ

Tο σχέδιο για την ενσωμάτωση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υποβάλλεται σήμερα Τρίτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών ελέγχου που θα διασφαλίσουν την ομαλή καταβολή των επιδοτήσεων στους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Το προτεινόμενο σχέδιο εισάγει ένα μεταβατικό στάδιο ελέγχων, με σκοπό την απλοποίηση και επιτάχυνση των πληρωμών. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: αυτούς που αφορούν τους αγρότες και αυτούς που αφορούν τους κτηνοτρόφους.

Για τους αγρότες, απαιτείται η προσκόμιση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) για κάθε αγροτεμάχιο, ο οποίος αποτελεί μοναδικό κωδικό που αποδίδεται μέσω του Ε9 και χρησιμοποιείται σε κάθε συναλλαγή που σχετίζεται με το ακίνητο, όπως μεταβιβάσεις ή εκδόσεις αδειών.

Για τους κτηνοτρόφους, οι έλεγχοι θα επικεντρώνονται στις ποσότητες γάλακτος και κρέατος που πωλούνται, καθώς και στις ζωοτροφές που αγοράζονται, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις όπου οι επιδοτήσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική παραγωγή. Εξετάζεται, επίσης, η δυνατότητα χρήσης ειδικών «τσιπ» για την ακριβή καταμέτρηση του ζωικού κεφαλαίου, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Η έγκριση του σχεδίου θεωρείται σχεδόν βέβαιη, καθώς έχει καταρτιστεί σε συνεργασία με στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έγκριση αυτή αναμένεται να επιταχύνει τις πληρωμές επιδοτήσεων, ενώ για ορισμένους δεν θα επηρεάσει τον προγραμματισμό τους, καθώς οι πληρωμές είναι ήδη προκαθορισμένες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός της πρώτης εβδομάδας του Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο, χωρίς περιορισμούς. Επιπλέον, μέχρι το τέλος του μήνα, θα δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, ύψους 550-600 εκατ. ευρώ, ενώ θα καταβληθούν 178 εκατ. ευρώ για το Μέτρο 23, που αφορά ζημιές στην παραγωγή, και 50 εκατ. ευρώ για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία. Τέλος, 15 ημέρες μετά την προκαταβολή, θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις ζημιές από τις παγωνιές της άνοιξης.

