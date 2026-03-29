Όπλα αντί κοκαΐνης: Το διεθνές δίκτυο που συνέδεσε ανθρώπους του Άσαντ με καρτέλ της Κολομβίας

Η υπόθεση του Αντουάν (Τόνι) Κάσσις αποκαλύπτει ένα σύνθετο κύκλωμα διακίνησης όπλων, ναρκωτικών και παράνομου χρήματος, με διαδρομές από τη Μέση Ανατολή έως τη Λατινική Αμερική. Ο Κάσσις, που σύμφωνα με αμερικανικές αρχές είχε στενές διασυνδέσεις με το καθεστώς Άσαντ, καταδικάστηκε στις ΗΠΑ για συνωμοσία ναρκο-τρομοκρατίας και παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συμφώνησε να ανταλλάξει 500 κιλά κοκαΐνης αξίας περίπου 14 εκατ. δολαρίων με οπλισμό, ανάμεσά τους Stinger, RPG, drones και πολυβόλα, που προορίζονταν για μέλη του ELN στην Κολομβία. Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα όπλα προέρχονταν από συριακά αποθέματα που είχαν ενισχυθεί από Ιράν και Ρωσία.

Η DEA παρακολουθούσε το δίκτυο για περίπου δύο χρόνια και η έρευνα κορυφώθηκε σε επιχείρηση-παγίδα στο Ναϊρόμπι, όπου ο Κάσσις συνελήφθη πριν εκδοθεί στις ΗΠΑ. Παράλληλα, η έρευνα ανέδειξε και διαδρομές ξεπλύματος χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα ενός διεθνούς μηχανισμού όπου όπλα, ναρκωτικά και παράνομες χρηματοροές λειτουργούν μαζί.

Η υπόθεση επιβεβαιώνει τις ανησυχίες ότι οπλικά αποθέματα από εμπόλεμες ζώνες, όπως η Συρία, μπορούν να καταλήξουν σε εγκληματικά και τρομοκρατικά δίκτυα πολύ μακριά από το αρχικό πεδίο σύγκρουσης, τροφοδοτώντας ένα νέο, υβριδικό μοντέλο οργανωμένου εγκλήματος.

