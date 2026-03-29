Όπλα αντί κοκαΐνης: Το διεθνές δίκτυο που συνέδεσε ανθρώπους του Άσαντ με καρτέλ της Κολομβίας

Η καταδίκη του Αντουάν (Τόνι) Κάσσις στις ΗΠΑ φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα πολυσύνθετο κύκλωμα που, σύμφωνα με αμερικανικές αρχές και δημοσιεύματα, συνέδεε οπλικά αποθέματα από τη Συρία, δίκτυα με διασυνδέσεις σε Ιράν και Ρωσία, αντάρτες στην Κολομβία και χρηματοροές μέσω κρυπτονομισμάτων.

Όπλα αντί κοκαΐνης: Το διεθνές δίκτυο που συνέδεσε ανθρώπους του Άσαντ με καρτέλ της Κολομβίας
29 Μαρ. 2026 13:54
Pelop News

Η υπόθεση του Αντουάν (Τόνι) Κάσσις αποκαλύπτει ένα σύνθετο κύκλωμα διακίνησης όπλων, ναρκωτικών και παράνομου χρήματος, με διαδρομές από τη Μέση Ανατολή έως τη Λατινική Αμερική. Ο Κάσσις, που σύμφωνα με αμερικανικές αρχές είχε στενές διασυνδέσεις με το καθεστώς Άσαντ, καταδικάστηκε στις ΗΠΑ για συνωμοσία ναρκο-τρομοκρατίας και παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συμφώνησε να ανταλλάξει 500 κιλά κοκαΐνης αξίας περίπου 14 εκατ. δολαρίων με οπλισμό, ανάμεσά τους Stinger, RPG, drones και πολυβόλα, που προορίζονταν για μέλη του ELN στην Κολομβία. Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα όπλα προέρχονταν από συριακά αποθέματα που είχαν ενισχυθεί από Ιράν και Ρωσία.

Η DEA παρακολουθούσε το δίκτυο για περίπου δύο χρόνια και η έρευνα κορυφώθηκε σε επιχείρηση-παγίδα στο Ναϊρόμπι, όπου ο Κάσσις συνελήφθη πριν εκδοθεί στις ΗΠΑ. Παράλληλα, η έρευνα ανέδειξε και διαδρομές ξεπλύματος χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα ενός διεθνούς μηχανισμού όπου όπλα, ναρκωτικά και παράνομες χρηματοροές λειτουργούν μαζί.

Η υπόθεση επιβεβαιώνει τις ανησυχίες ότι οπλικά αποθέματα από εμπόλεμες ζώνες, όπως η Συρία, μπορούν να καταλήξουν σε εγκληματικά και τρομοκρατικά δίκτυα πολύ μακριά από το αρχικό πεδίο σύγκρουσης, τροφοδοτώντας ένα νέο, υβριδικό μοντέλο οργανωμένου εγκλήματος.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:40 Η εφορία ξεκινά νέα μάχη κατά της φοροδιαφυγής, ποια επαγγέλματα είναι στο στόχαστρο
17:39 ΠΑΣΟΚ: Πότε κλείνει η κάλπη για τη νέα Κεντρική Επιτροπή
17:30 Ο ΝΟΠ πέρασε εύκολα από τη Λάρισα και περιμένει
17:20 Χίος: Πάσχα στο νησί της μαστίχας
17:10 Αυλαία με ήττα και εκτός πλει-οφ η Ολυμπιάδα
17:00 Δρέπανο: Η ιστορία με την Παναγία που άνοιξε δρόμο μέσα στο νερό
16:58 Ο Αθηνόδωρος τα πήγε περίφημα στον 4ο Patras Half Marathon
16:50 Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν πιστεύω σε πρόωρες εκλογές» – Τι ανέφερε για υποκλοπές και Μέση Ανατολή
16:40 Αδυνάτισμα χωρίς απώλεια μυϊκής μάζας: Η τροφή-κλειδί που δείχνει νέα μελέτη
16:25 Πιερρακάκης: Το κράτος θα στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις όσο διαρκεί η κρίση
16:15 Από το Βατικανό ως την Ανδαλουσία: Πώς γιορτάστηκε η Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών
16:05 Το «αντίο» της Ήβης Αδάμου στη Μαρινέλλα μέσα από ένα σπάνιο, προσωπικό βίντεο
16:02 ΟΑΚΑ: Τρεις συλλήψεις σε ελέγχους πριν από ποδοσφαιρικό αγώνα
15:55 Ιερουσαλήμ: Η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη να φτάσει στον Πανάγιο Τάφο την Κυριακή των Βαΐων
15:50 Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Πέντε αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο Παλαιό Φάληρο
15:45 Ηράκλειο: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που δράστης πυροδοτεί εμπρηστικό μηχανισμό έξω από καφετέρια
15:24 Ποιο fitness trend αξίζει τελικά; Η επιστήμη απαντά για τα πιο δημοφιλή του διαδικτύου
15:16 Συναγερμός στον Κόλπο: Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε ΗΑΕ και Μπαχρέιν αν υπάρξει χερσαία κίνηση των ΗΠΑ
15:07 Πρωταπριλιά με έντονη κακοκαιρία: Στο επίκεντρο 15 περιοχές, προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα
15:00 Πάτρα: Εργασίες πυρασφάλειας στο νέο Δημαρχείο – Δρομολογείται η ολοκλήρωση του κτιρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
