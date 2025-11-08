Οπλισμένος στην είσοδο των Δικαστηρίων Πατρών: Τον σταμάτησαν πριν περάσει με μαχαίρια και σιδερογροθιά

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, όταν δικαστικοί αστυνομικοί εντόπισαν άνδρα να προσπαθεί να εισέλθει με μαχαίρια και μεταλλικά αντικείμενα που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως σιδερογροθιές.

08 Νοέ. 2025 13:50
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, όταν δικαστικός αστυνομικός, κατά τον καθιερωμένο έλεγχο εισόδου, εντόπισε στην κατοχή ενός άνδρα επικίνδυνα αντικείμενα.

Ο άνδρας συνελήφθη επί τόπου από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών και οδηγήθηκε για τα περαιτέρω, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • ένα μαχαίρι τύπου “πεταλούδα”,
  • ένα μαχαίρι με πλαστική λαβή,
  • και δύο μεταλλικά δαχτυλίδια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως σιδερογροθιά.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε άμεσα, ενώ τα κατασχεθέντα αντικείμενα στάλθηκαν για εργαστηριακό έλεγχο. Οι αρχές εξετάζουν τα κίνητρα του άνδρα και τους λόγους παρουσίας του στο Δικαστικό Μέγαρο.
