Ωρα για τα πρώτα δυνατά τεστ στον ΝΟΠ

Η ώρα για τα δυνατά τεστ έφτασε για την ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία θα συμμετάσχει στο τουρνουά του ΣΕΔΥ που ξεκινά σήμερα στην Αθήνα.

Η Πατρινή ομάδα θα αντιμετωπίσει το βράδυ (21.30) τον ΠΑΟΚ με στόχο να δείξει καλό πρόσωπο και να πάρει τη νίκη.

Οι «δαίμονες» θα δώσουν αύριο δυο παιχνίδια, το πρωί με Βουλιαγμένη και το βράδυ με Χανιά, ενώ το θετικό για τον προπονητή Φώντα Λεμπέση είναι ότι δεν υπάρχουν απουσίες και έτσι θα κάνει δοκιμές με όλους τους παίκτες.

