Ωρα κρουαζιέρας για τη Δυτ. Ελλάδα: Ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη για την Πάτρα

Η κρουαζιέρα αλλάζει τον χάρτη στην Ελλάδα και η Πάτρα ετοιμάζεται να πάρει θέση στο προσκήνιο. Στο συνέδριο Reimagine Tourism 2025, ο πρωθυπουργός προειδοποίησε για την «τάση μυκονοποίησης» και τόνισε την ανάγκη νέων λιμένων και αποκέντρωσης της κρουαζιέρας, κάνοντας ευθεία αναφορά στη Δυτική Ελλάδα. Η πόλη μπαίνει στη γραμμή της μεγάλης εκκίνησης, με τον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για το παλιό λιμάνι σε εξέλιξη, με δηλωμένο διεθνές ενδιαφέρον και με πρωτοβουλίες τοπικών φορέων.