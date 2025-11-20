Ωρα κρουαζιέρας για τη Δυτ. Ελλάδα: Ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη για την Πάτρα

Η κρουαζιέρα αλλάζει τον χάρτη στην Ελλάδα και η Πάτρα ετοιμάζεται να πάρει θέση στο προσκήνιο. Στο συνέδριο Reimagine Tourism 2025, ο πρωθυπουργός προειδοποίησε για την «τάση μυκονοποίησης» και τόνισε την ανάγκη νέων λιμένων και αποκέντρωσης της κρουαζιέρας, κάνοντας ευθεία αναφορά στη Δυτική Ελλάδα. Η πόλη μπαίνει στη γραμμή της μεγάλης εκκίνησης, με τον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για το παλιό λιμάνι σε εξέλιξη, με δηλωμένο διεθνές ενδιαφέρον και με πρωτοβουλίες τοπικών φορέων.

20 Νοέ. 2025 17:00
Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο στο συνέδριο Reimagine Tourism 2025 της «Καθημερινής»: η Ελλάδα χρειάζεται νέες πύλες εισόδου, νέους λιμένες κρουαζιέρας και μια στρατηγική που θα απεγκλωβίσει τον κλάδο από την υπερσυγκέντρωση σε κορεσμένα νησιά, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ανοιχτά για «τάση μυκονοποίησης» των προορισμών κρουαζιέρας, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα για ανάγκη αποκέντρωσης: «Τα κρουαζιερόπλοια πρέπει να βρουν νέους προορισμούς. Πρέπει να επικεντρωθούμε στη Δυτική Ελλάδα ή σε λιγότερο αναπτυγμένους προορισμούς» τόνισε.

Αυτή η φράση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την Πάτρα, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας για την ένταξή της στον διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας. Με τον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ να έχει «σπάσει» σε δύο σκέλη (Πάτρα – Κατάκολο), το Υπερταμείο περιμένει δεσμευτικές προσφορές μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ η οριστική εικόνα για τους επενδυτές αναμένεται στο πρώτο δίμηνο του 2026.

Η «ακτινογραφία» των ομίλων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, για την εκμετάλλευση των λιμανιών κρουαζιέρας σε Κατάκολο και Πάτρα δείχνει το μέγεθος του ενδιαφέροντος που υπάρχει.

@ Η Cruise Terminals International Ltd με έδρα το Λονδίνο ενδιαφέρεται για τα λιμάνια Πατρών και Κατάκολου.

@ Η Global Port Holdings (GPH) ενδιαφέρεται επίσης για Πάτρα και Κατάκολο.

@ Η κοινοπραξία Cruise Terminal Investment Limited Sàrl μαζί με τη V Group SM SA ενδιαφέρθηκε για τα λιμάνια Πατρών και Κατάκολου.

Η Cruise Terminal Investment Limited Sàrl είναι ελβετική εταιρεία, θυγατρική της MSC Cruises με έδρα τη Γενεύη. Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Διεύθυνσης Κρουαζιέρας του Ομίλου, Pierfrancesco Vago, βρέθηκε στο συνέδριο της «Καθημερινής» και επιβεβαίωσε δημόσια πως η εταιρεία συμμετέχει στον διαγωνισμό για Πάτρα και Κατάκολο, ενώ ήδη διεκδικεί το λιμάνι του Λαυρίου. Η MSC, ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους «παίκτες». Εξυπηρετεί 22 ελληνικούς προορισμούς, μεταφέρει πάνω από 1 εκατ. επιβάτες και λειτουργεί οκτώ πλοία στη χώρα. Η κρουαζιέρα, όπως τόνισε, συνεισφέρει στην αποεποχικοποίηση του τουρισμού, προσφέροντας σταθερή ροή επισκεπτών ακόμη και τους μήνες χαμηλής ζήτησης -ένα κρίσιμο στοιχείο για προορισμούς όπως η Πάτρα. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει τρόπους αναβάθμισης της εμπειρίας στο Κατάκολο, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Δυτική Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον ως ενιαία τουριστική ενότητα με τεράστιες δυνατότητες.

Σε κάθε περίπτωση, η εκκρεμότητα με την κρουαζιέρα σε Πάτρα και Κατάκολο κλείνει εντός του 2026, σημειώνουν παράγοντες του Ταμείου, δηλώνοντας αισιόδοξοι ότι η Πάτρα μπορεί να αποτελέσει ισχυρό νέο κόμβο.

Την ίδια στιγμή, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή προβολή της περιοχής, συμμετέχοντας σε κορυφαίες εκθέσεις του κλάδου και διεκδικώντας ενεργά την προσοχή των μεγάλων εταιρειών. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η πρωτοβουλία που ανέλαβε η Ντόρα Μπακογιάννη, έπειτα από κοινή πρόταση του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη και του Α’ αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Αντώνη Κουνάβη, ώστε να λειτουργήσει ως «πρέσβειρα» της Πάτρας για την ένταξή της στους διεθνείς προορισμούς κρουαζιέρας.

Η κρουαζιέρα το 2026 δεν είναι απλώς ένα χρονοδιάγραμμα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία -ίσως η μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών- για να γίνει η πόλη κόμβος διεθνούς τουρισμού και σύγχρονης εξωστρέφειας.

