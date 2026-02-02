Ώρα Πατρών: Χωρίς πυξίδα και χωρίς σχέδιο για το τρένο

Σε ανακοίνωσή της η παρράταξη Ώρα Πατρών αναφέρει τα εξής:

«”Από καιρού εις καιρόν”, επαναλαμβάνονται σε ακανόνιστο χρονικό διάστημα οι συζητήσεις για διάφορα θέματα που απασχολούν την πόλη χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο και προπάντων χωρίς στρατηγική. Νέες συσκέψεις, αναλύσεις, συζητήσεις, τα πρόσωπα και οι υπουργοί αλλάζουν αλλά χωρίς κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα.

Μία το παραλιακό μέτωπο, το κτίριο Λιμένος, η αξιοποίηση του λιμανιού, το τρένο εναλλάσσονται τα θέματα σαν μουσικές καρέκλες.

Η πόλη έχει χάσει ευκαιρίες ανάπτυξης γιατί δεν υπάρχει πυξίδα.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ροκανίζει το χρόνο με υποσχέσεις. Από την άλλη η δημοτική αρχή δεν παρουσιάζει ένα διεκδικητικό πρόγραμμα με αρχή, μέση και τέλος.

Συμπαιγνία ή αδιαφορία;

Έχει περάσει πλέον του ενός μήνα από την επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών Κυρανάκη στην Πάτρα σχετικά με το τρένο.

Μισόλογα..χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό, μελέτη και χρηματοδοτική πρόβλεψη..

Έπειτα από επτά χρόνια κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το τμήμα από Αίγιο έως το Ρίο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σκευασμένη τη βασική δομή έχει μείνει κολλημένο στη Ροδοδάφνη.

Η υπόσχεση είναι ότι θα φτάσει Ψαθόπυργο στα τέλη του 2026 και τέλη του 2027 στο Ρίο…

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε μνημόνια παρέδωσε το 2019 την γραμμή έως το Αίγιο με προς εκτέλεση τη σηματοδότηση.

Η Νέα Δημοκρατία ροκάνισε τρία χρόνια με το αφήγημα ότι η υπογειοποίηση είναι φαραωνικό έργο για να υποσχεθεί 5,16 χιλιόμετρα υπογειοποίησης.

Η υπονόμευση συνεχίστηκε με το αφήγημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί το έργο.

Αναζήτησαν αλλά χρηματοδοτικά εργαλεία; Άλλες εναλλακτικές;

Η Νέα Δημοκρατία το 2014 είχε εγκαταλείψει την υπογειοποίηση στα Σεπόλια και τους Αγίους Αναργύρους.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε δυόμιση χιλιόμετρα υπογειοποίησης στα Σεπόλια και πέντε χιλιόμετρα από Τρεις Γέφυρες έως Αγίους Αναργύρους.

Τα υλοποίησε γιατί είχε την πολιτική βούληση.

Δεν απάντησε όμως ο αναπληρωτής υπουργός τι πρόκειται να γίνει με τον προαστιακό και τον οδοντωτό.

Η Ηλεία διεκδικεί τη σιδηροδρομική σύνδεση της με την Πάτρα το ίδιο και η Μεσσηνία.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ευρείες συμμαχίες για να πιέσουμε την κυβέρνηση για ένα τόσο σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την Πελοπόννησο.

Η δημοτική αρχή κ. Πελετίδη έχει χάσει τα αντανακλαστικά της απέναντι στην κυβέρνηση, βολεύεται όπως φαίνεται σε φωτογραφήσεις και αψιμαχίες εκ του ασφαλούς για τα μάτια του κόσμου..

Θα μας εξηγήσει επιτέλους ποιο είναι το διεκδικητικό της πρόγραμμα για το τρένο και ποιο το χρονοδιάγραμμα;

Η δημοτική αρχή αν θέλει να μην εξαντλεί τον χρόνο σε βάρος της πόλης, για να είναι χρήσιμη και ωφέλιμη για τους πολίτες, ας αναλάβει πρωτοβουλία μαζί με τους φορείς με συμμαχίες με τους όμορους νόμους για την διεκδίκηση».

