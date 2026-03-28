«Ορατότητα στο ένα μέτρο» και «ρουφήχτρα»: Οι δύτες περιγράφουν τη μάχη στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Τις ακραίες δυσκολίες που συνάντησαν τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά την ίδια την επιχείρηση στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης περιέγραψαν οι δύτες που συμμετείχαν στην ανάσυρση του 34χρονου, φωτίζοντας τις πραγματικές διαστάσεις ενός εγχειρήματος που απαιτούσε απόλυτο σχεδιασμό, τεχνική ακρίβεια και διαρκή έλεγχο του κινδύνου.

Όπως εξήγησαν, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν μόνο η μορφολογία του σημείου, αλλά κυρίως η ένταση των ρευμάτων μέσα στη στενή υποθαλάσσια διαδρομή. Ο σπηλαιοδύτης Αντώνης Γράφας μίλησε για το φαινόμενο της «ρουφήχτρας», περιγράφοντας μια συνθήκη όπου το νερό τραβά προς το εσωτερικό, δυσκολεύοντας κάθε κίνηση και μετατρέποντας την επιχείρηση σε δοκιμασία αντοχής και συντονισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι καιρικές συνθήκες επιβάρυναν ακόμη περισσότερο το έργο των ομάδων, καθώς η ορατότητα είχε πέσει περίπου στο ένα μέτρο. Αυτό, όπως σημείωσε, δυσκόλευε όχι μόνο τις κινήσεις μέσα στο πέρασμα, αλλά και την επικοινωνία ακόμη και μεταξύ δυτών που βρίσκονταν πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. Για τον λόγο αυτό, η επιχείρηση οργανώθηκε σε διαδοχικά στάδια, με διαφορετικές ομάδες να μπαίνουν στο νερό και εφεδρικό σχήμα να βρίσκεται σε επιφυλακή.

Ο Αντώνης Γράφας τόνισε ότι τίποτα δεν μπορούσε να γίνει βιαστικά. Όπως είπε, η επιχείρηση προχώρησε βήμα-βήμα και στηρίχθηκε στον συντονισμό ανάμεσα στους εξειδικευμένους σπηλαιοδύτες και τα στελέχη του Λιμενικού. Η προετοιμασία είχε διαρκέσει ημέρες, ακριβώς επειδή το συγκεκριμένο πέρασμα δεν άφηνε κανένα περιθώριο για πρόχειρους χειρισμούς ή λανθασμένες εκτιμήσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Παπαδάκης, διοικητής της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού, περιέγραψε το σημείο ως ένα από τα πιο απαιτητικά που μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια επιχείρηση. Όπως ανέφερε, στο χαμηλότερο τμήμα του, περίπου στα 29 με 30 μέτρα, ξεκινά μια στενή σήραγγα με τόσο ισχυρά ρεύματα ώστε, από τη στιγμή που κάποιος εισέλθει, η επιστροφή χωρίς βοήθεια είναι σχεδόν αδύνατη.

Ο ίδιος εξήγησε ότι γι’ αυτό χρειάστηκε να προηγηθεί εξαντλητική προετοιμασία, με ειδικό εξοπλισμό, ασφάλιση των κρίσιμων σημείων και τοποθέτηση χοντρών σχοινιών για να μπορέσουν οι δύτες να κινηθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το σημείο, όπως περιέγραψε, δεν επέτρεπε αυτοσχεδιασμούς, καθώς κάθε στάδιο της επιχείρησης έπρεπε να είναι μελετημένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

Από την πλευρά του, ο σπηλαιοδύτης Λευτέρης Κουταλάς σημείωσε ότι ο σχεδιασμός εκτελέστηκε χωρίς αποκλίσεις και ότι όλη η επιχείρηση κύλησε όπως ακριβώς είχε προβλεφθεί. Όπως είπε, το «στήσιμο» που είχε προηγηθεί, η ασφάλιση και η συνεργασία των ομάδων λειτούργησαν όπως έπρεπε, επιτρέποντας να ολοκληρωθεί μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή σε ένα περιβάλλον που δεν συγχωρεί λάθη.

Ιδιαίτερη ήταν και η αναφορά του Αντώνη Γράφα στην επικοινωνία με τους γονείς του 34χρονου, την οποία χαρακτήρισε βαθιά φορτισμένη. Όπως είπε, τα λόγια τους έδωσαν στους δύτες ένα ακόμη βάρος ευθύνης, πέρα από την ήδη μεγάλη πίεση της αποστολής, ενισχύοντας την ανάγκη να φέρουν σε πέρας το έργο τους με απόλυτη προσήλωση αλλά χωρίς να διακινδυνεύσουν την ασφάλεια της ομάδας.

Οι μαρτυρίες όσων βρέθηκαν στο σημείο αποτυπώνουν τελικά κάτι περισσότερο από μια δύσκολη επιχείρηση. Δείχνουν το μέγεθος του κινδύνου που κρύβει το συγκεκριμένο υποθαλάσσιο πέρασμα, αλλά και τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην τεχνική επάρκεια, τον σχεδιασμό και την ψυχραιμία που απαιτείται σε τέτοιες αποστολές.

