Ο Βίκτορ Όρμπαν προσφέρθηκε πέρυσι να βοηθήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν «με κάθε τρόπο», ακόμη και φιλοξενώντας μια συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη με στόχο τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση τηλεφωνικής συνομιλίας που εξέτασε το Bloomberg. Το Reuters, που μετέδωσε την αποκάλυψη, σημειώνει ότι δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Η συνομιλία φέρεται να έγινε στις 17 Οκτωβρίου 2025. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ούγγρος πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο «φίλο» και ανέφερε ότι οι σχέσεις τους πάνε πίσω σε συνάντησή τους το 2009 στην Αγία Πετρούπολη. Στην ίδια απομαγνητοφώνηση, ο Όρμπαν φέρεται να λέει ότι η φιλία τους έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ώστε μπορεί να βοηθήσει «σε οποιοδήποτε θέμα», χρησιμοποιώντας μάλιστα την εικόνα από ένα ουγγρικό εικονογραφημένο παραμύθι, όπου ένα ποντίκι βοηθά ένα λιοντάρι.

Τι φέρεται να είπε ο Πούτιν

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πούτιν απάντησε ότι εκτιμά σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις του με τον Όρμπαν και φέρεται να χαρακτήρισε τη Βουδαπέστη ως «ίσως τη μοναδική ευρωπαϊκή χώρα» που θα μπορούσε να αποτελέσει αποδεκτό χώρο για πιθανή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται επίσης να επαίνεσε την «ανεξάρτητη και ευέλικτη» στάση του Ούγγρου πρωθυπουργού απέναντι στην ουκρανική κρίση.

Η εγκάρδια αυτή συνομιλία, σύμφωνα με το Reuters, πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ είχε συμφωνήσει να φιλοξενηθεί στην ουγγρική πρωτεύουσα μια δεύτερη σύνοδος κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την ίδια περίοδο, η Ουγγαρία είχε διαμηνύσει ότι θα διασφάλιζε την είσοδο του Πούτιν στη χώρα, παρά το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, από το οποίο η κυβέρνηση Όρμπαν βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης.

Οι πολιτικές προεκτάσεις

Η αποκάλυψη έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη πολιτικά περίοδο για την Ουγγαρία. Ο Όρμπαν, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, αντιμετωπίζει μια από τις πιο δύσκολες εκλογικές μάχες της πολιτικής του διαδρομής ενόψει των εκλογών της 12ης Απριλίου 2026, ενώ την ίδια ημέρα στη Βουδαπέστη βρέθηκε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς για να στηρίξει ανοιχτά την επανεκλογή του.

Ο ευρωσκεπτικιστής Ούγγρος πρωθυπουργός έχει διατηρήσει στενές σχέσεις με τη Μόσχα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, κρατώντας παράλληλα υψηλή την εξάρτηση της χώρας του από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Παράλληλα, είχε μπλοκάρει την υλοποίηση δανείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, επικαλούμενος διαφωνία με το Κίεβο για αγωγό αερίου που υπέστη ζημιές λόγω του πολέμου.

Μέχρι στιγμής, εκπρόσωπος της ουγγρικής κυβέρνησης δεν έχει απαντήσει σε αίτημα σχολιασμού για το περιεχόμενο της συνομιλίας ή για τη δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με το Reuters.

