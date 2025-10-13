«Ορφανή» χασισοφυτεία δίπλα στην Πατρών – Τριπόλεως

Εντοπίστηκαν, χθες το πρωί Κυριακή 12/10/2025 σε δασική περιοχή στην Εθνική Οδό Πατρών Τριπόλεως, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, 10 δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων έφτανε έως τα 3,5μέτρα, βρισκόμενα στο στάδιο της συγκομιδής, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Από τους αστυνομικούς σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών για καλλιέργεια ναρκωτικών, ενώ διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

