«Ορφανή» χασισοφυτεία δίπλα στην Πατρών – Τριπόλεως

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας, ξετρύπωσαν τη μίνι χασισοφυτεία. Ηταν έτοιμη για συγκομιδή.

«Ορφανή» χασισοφυτεία δίπλα στην Πατρών - Τριπόλεως Φωτογραφία αρχείου
13 Οκτ. 2025 10:56
Pelop News

Εντοπίστηκαν, χθες το πρωί Κυριακή 12/10/2025  σε δασική περιοχή στην Εθνική Οδό Πατρών Τριπόλεως, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, 10 δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων έφτανε έως τα 3,5μέτρα, βρισκόμενα στο στάδιο της συγκομιδής, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Από τους αστυνομικούς σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών για καλλιέργεια ναρκωτικών, ενώ διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
