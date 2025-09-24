Ορφανόπουλος στον Peloponnisos fm: «Το Patrathlon είναι η μεγαλύτερη γιορτή»

Ο γυμναστής, μέλος της οργανωτικής επιτροπής και της διοίκησης της ΕΣΦΑΠ Δημήτρης Ορφανόπουλος μίλησε σήμερα στον peloponnisos FM 103,9 αναφέρθηκε στην διοργάνωση του patrathlon που θα γίνει το Σαββατοκύριακο στην παραλία της Πλαζ.

Με περισσότερα από 40 αθλήματα και τη συμμετοχή 16 Ομοσπονδιών, το Patrathlon 2025 φέρνει κοντά παιδιά, γονείς και οικογένειες σε έναν ενιαίο χώρο, γεμάτο δράση, παιχνίδι και χαρά.

Ακούστε τη συνέντευξη:

