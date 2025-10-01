Οργανωμένη κακοκαιρία προ των πυλών, χωρισμένη στα δυο η χώρα ΧΑΡΤΕΣ

Τα χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Οργανωμένη κακοκαιρία προ των πυλών, χωρισμένη στα δυο η χώρα ΧΑΡΤΕΣ
01 Οκτ. 2025 9:46
Pelop News

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, για την έλευση του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη χώρα.

Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού από σήμερα το βράδυ Τετάρτη 1/10/2025, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη. Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα μείνει στη χώρα για δύο 24ωρα και θα φέρει βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Ο καιρός σήμερα 1/10, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο αναμένεται:

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

Βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει και οργανώνεται προς την περιοχή της Ιταλίας κι έτσι από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά θα σαρώσει το σύνολο της χώρας μας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Διάρκεια 48 ώρες (Πέμπτη – Παρασκευή).
Κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στη θάλασσα ή κοντά σε ορεινούς όγκους.
Ισχυρές βροχές – καταιγίδες.
Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι στις θαλασσές μας.
Χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.
Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας προς τα βόρεια – Μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ βορρά και νότου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Στους χάρτες που επισυνάπτονται εντοπίζουμε με τους κόκκινους κύκλους την πορεία της κακοκαιρίας όπως επίσης και τις περιοχές με τα εντονότερα φαινόμενα.
Επίσης στους χάρτες με τίτλο “Πιθανότητα Καταιγίδας” μπορείτε να παρακολουθήσετε ποιες περιοχές εμφανίζουν τις περισσότερες πιθανότητες εκδήλωσης καταιγίδων.

Αυτές είναι κυρίως θαλάσσιες – παραθαλάσσιες περιοχές και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι θάλασσες μας έχω συσσωρεύσει μεγάλα ποσά θερμότητας από τους καλοκαιρινούς μήνες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές που οδηγούν σε έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια.

ΔΥΟ ΕΠΟΧΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ

Στον τελευταίο μας χάρτη εντοπίζουμε την θερμοκρασιακή διαφορά που θα αναπτυχθεί μεταξύ βορρά και νότου η οποία ενδεχομένως να ξεπεράσει και τους 20 βαθμούς κελσίου.
Χειμώνας στο βορρά – Φθινόπωρο στο νότο.
Βελτίωση καιρικών συνθηκών το σαββατοκύριακο.
Πιθανή νέα κακοκαιρία τη νέα εβδομάδα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:06 Νέο ρεκόρ στην τιμή του χρυσού μετά το shutdown στις ΗΠΑ
12:04 Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης σπιτιού μπήκε σε σπίτι και χτύπησε τους ενοικιαστές – Συνελήφθη ο γιος του
12:01 Μυλωνάκης: Τίθεμαι στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
12:00 Μόναχο: Κλειστό το Oktoberfest μετά τον συναγερμό για βόμβα
11:53 Η σέξι ξανθιά του «sex and the city» μαγνητίζει ακόμα
11:45 Με πτώση άνοιξε το Χρηματιστήριο της Αθήνας
11:37 Την Δευτέρα η Συνέντευξη Τύπου για τον «4ο Ημιμαραθωνιος Φ. Τσιμιγκάτος»
11:30 Διπλάσιος κίνδυνος εμφάνισης long Covid στα παιδιά μετά από δεύτερη μόλυνση
11:26 Η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για απάτες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων BINTEO
11:22 Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Α1 Εθνική Γυναικών-Σάββατο αγωνίζονται ΝΟΠ και ΝΕΠ
11:18 ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης – 5.000 θέσεις εργασίας για άτομα άνω των 50
11:16 Μόναχο: Η γοητεία από τις βαυαρικές άλπεις
11:13 Λατινοπούλου για «πόθεν έσχες»: «Δεν προέρχομαι από τζάκι»
11:10 DATA C – Η ανάλυση του Θ. Λουλούδη: Κάτι νέο γεννιέται; Η Δυτική Ελλάδα ως «εργαστήριο» πολιτικών μεταλλάξεων
11:05 Η Αντωνίου άφησε να παιχτεί ποδόσφαιρο στο Νίκη-Αρης Πατρών
11:04 Δημόσιο: Έρχονται 19.500 προσλήψεις για το 2026
10:56 Δυτική Ελλάδα: Παρούσα η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη ΔΕΘ
10:52 Το Ισραήλ σφίγγει το κλοιό στη Γάζα, κόβει την πρόσβαση στον Νότο
10:46 Πάτρα: «Ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη χήρα» 17-18/10
10:46 Θανάσιμη πτώση στη Θεσσαλονίκη: 48χρονη έπεσε από το μπαλκόνι ενώ καθάριζε τα τζάμια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 1/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ