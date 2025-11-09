Οργή από μητέρα θύματος των Τεμπών για τη βράβευση φοιτήτριας από τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Οργισμένη αντίδραση της Μαρίας Τόλκα, μητέρας της Αναστασίας Παπαγγελή, μιας από τις φοιτήτριες που έχασαν τη ζωή τους στο έγκλημα των Τεμπών, μετά τη δημόσια εμφάνιση και τη βράβευση φοιτήτριας από τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Η χαροκαμένη μάνα, μέσω ανάρτησής της στα κοινωνικά δίκτυα, εξέφρασε βαθιά αγανάκτηση και οδύνη, θεωρώντας τη συγκεκριμένη πράξη ως προσβολή στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας.

Στην ανάρτηση-κόλαφο, η μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή αναφέρθηκε με συγκίνηση στην κόρη της, λέγοντας ότι «στη θέση της φοιτήτριας δεν θα δεχόταν ποτέ τέτοιο βραβείο», καθώς – όπως σημείωσε – «είχε αξίες και φιλότιμο».

Μάλιστα χρησιμοποίησε σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, τον οποίο αποκάλεσε «μακελάρη» και «φονιά».

Η ίδια έκανε λόγο για ασέβεια απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων, καλώντας την κοινωνία να μην ξεχνά τη δικαιοσύνη που ακόμη εκκρεμεί για την υπόθεση των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, στην πλειοψηφία τους νέοι φοιτητές.

