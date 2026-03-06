Οριακή υποχώρηση του Ευρώ

Οι μεταβολές έχουν  επρεαστεί και από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή

Οριακή υποχώρηση του Ευρώ
06 Μαρ. 2026 12:25
Pelop News

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή υποχώρηση σε ποσοστό 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,1613 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 182,9580 γεν, στο 0,8680 με τη στερλίνα και στο 0,9054 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,03% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 157,5900 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,19% και διαμορφώνεται στα 1,3374 δολάρια.

 

