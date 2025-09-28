Οριστική αναβολή του αγώνα Ζάκυνθος-Παναγιάλειος

Τελικά επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις και πριν από λίγο ο διαιτητής Ανδρέας Μπέγκος από την Αργολίδα προχώρησε στην αναβολή του αγώνα Ζάκυνθος-Παναιγιαλέιος, για την 2η αγωνιστική του 4ουυ ομίλου της Γ΄ Εθνικής

Ο ρέφερι βγήκε στην ώρα του στο γήπεδο, αλλά ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση λόγω της έντονης βροχόπτωσης με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παιχτεί ποδόσφαιρο.

Για το πότε θα οριστεί ξανά θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Η φωτό είναι από το Ioniansports.gr

