Οριστικό τέλος για τους λιμνάζοντες φοιτητές – Σχεδόν 19.000 διαγράφονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Οριστικό τέλος στο σήριαλ των 280.000 λιμναζόντων φοιτητών στα πανεπιστήμια θα μπει την 31η Δεκεμβρίου, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, οι διαγραφές ξεκίνησαν από τα τέλη Νοεμβρίου και αφορά περί τις 19.000 ανενεργούς φοιτητές.

«Κατανοώ απόλυτα, ότι κάθε αλλαγή σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα γεννά ανησυχίες. Θέλω όμως να είμαι ξεκάθαρη: δεν μιλάμε για τιμωρητικές πολιτικές, ούτε για “εκκαθαρίσεις” φοιτητών, αλλά για ένα σύγχρονο, δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο, που βάζει τάξη χωρίς να στερεί ευκαιρίες» επεσήμανε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Η ίδια εξέφρασε την άποψη ότι το καθεστώς των ανενεργών φοιτητών εδώ και δεκαετίες «αδικούσε τους πάντες: τα ιδρύματα που δεν μπορούσαν να προγραμματίσουν, τους ενεργούς φοιτητές που κοπίαζαν και κυρίως τους ίδιους τους νέους μας, που έμεναν εγκλωβισμένοι, χωρίς ουσιαστική σύνδεση με τις σπουδές τους».

Επίσης σημείωσε ότι η νομοθετική παρέμβαση που έγινε αποδείχθηκε «αναγκαία», ενώ τόνισε ότι το νέο πλαίσιο «δεν είναι άκαμπτο». «Προβλέπει ρητά εξαιρέσεις και ευελιξία για όσους εργάζονται, για όσους έχουν προβλήματα υγείας ή σοβαρές οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις. Δεν αντιμετωπίζουμε όλους το ίδιο, αλλά τον καθένα δίκαια. Το επόμενο διάστημα θα διαγραφούν περίπου 280.000 ανενεργοί φοιτητές, ενώ για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους θα δοθεί η αναγκαία παράταση. Ταυτόχρονα, 35.000 φοιτητές μας αξιοποίησαν τη “δεύτερη ευκαιρία” που θεσπίσαμε, κι αυτό λέει πολλά για το πόσο αναγκαία ήταν αυτή η παρέμβαση».

Στο ίδιο πλαίσιο, η πρυτανική αρχή της Πάτρας κρατάει ανοιχτή την πόρτα του ακαδημαϊκού μας ιδρύματος μόνο για όσους είχαν λόγους υγείας και αναγκάστηκαν να είναι ασυνεπείς στη φοιτητική τους πορεία.

«Υλοποιούμε τον νόμο. Τα τμήματα και οι γραμματείες τους έχουν εντοπίσει τους υποψήφιους προς διαγραφή και μόνο όσοι ενεργοποιούν αιτιολογημένες παρατάσεις -που σημαίνει λόγοι υγείας- παραμένουν γραμμένοι στα φοιτητικά μητρώα» δήλωσε στην «Π» ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας.

Υπενθυμίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι στην πρώτη πεντάδα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό λιμναζόντων φοιτητών. Στον κατάλογο των λιμναζόντων φοιτητών του Πανεπιστημίου μας αναγράφονται 19.769 φοιτητές, με έτος εγγραφής του παλαιότερου φοιτητή το 1966.

Από αυτούς μόλις «οι 850, περίπου το 5%, αξιοποίησαν τη δυνατότητα που τους έδωσε το Πανεπιστήμιο και προσπάθησαν να διασώσουν τη θέση τους ως φοιτητές. Κι όταν λέω ότι προσπάθησαν, εννοώ ότι έδωσαν τουλάχιστον ένα μάθημα από το 2020 και μετά. Οι υπόλοιποι, δυστυχώς, δεν ενδιαφέρθηκαν» σημειώνει ο κ. Μπούρας.

