Οριστικό τέλος για τους λιμνάζοντες φοιτητές – Σχεδόν 19.000 διαγράφονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Μόνο 35.000 φοιτητές αξιοποίησαν τη «δεύτερη ευκαιρία» στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλης της χώρας

Οριστικό τέλος για τους λιμνάζοντες φοιτητές - Σχεδόν 19.000 διαγράφονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών
29 Δεκ. 2025 10:03
Pelop News

Οριστικό τέλος στο σήριαλ των 280.000 λιμναζόντων φοιτητών στα πανεπιστήμια θα μπει την 31η Δεκεμβρίου, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, οι διαγραφές ξεκίνησαν από τα τέλη Νοεμβρίου και αφορά περί τις 19.000 ανενεργούς φοιτητές.

«Κατανοώ απόλυτα, ότι κάθε αλλαγή σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα γεννά ανησυχίες. Θέλω όμως να είμαι ξεκάθαρη: δεν μιλάμε για τιμωρητικές πολιτικές, ούτε για “εκκαθαρίσεις” φοιτητών, αλλά για ένα σύγχρονο, δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο, που βάζει τάξη χωρίς να στερεί ευκαιρίες» επεσήμανε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Η ίδια εξέφρασε την άποψη ότι το καθεστώς των ανενεργών φοιτητών εδώ και δεκαετίες «αδικούσε τους πάντες: τα ιδρύματα που δεν μπορούσαν να προγραμματίσουν, τους ενεργούς φοιτητές που κοπίαζαν και κυρίως τους ίδιους τους νέους μας, που έμεναν εγκλωβισμένοι, χωρίς ουσιαστική σύνδεση με τις σπουδές τους».

Επίσης σημείωσε ότι η νομοθετική παρέμβαση που έγινε αποδείχθηκε «αναγκαία», ενώ τόνισε ότι το νέο πλαίσιο «δεν είναι άκαμπτο». «Προβλέπει ρητά εξαιρέσεις και ευελιξία για όσους εργάζονται, για όσους έχουν προβλήματα υγείας ή σοβαρές οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις. Δεν αντιμετωπίζουμε όλους το ίδιο, αλλά τον καθένα δίκαια. Το επόμενο διάστημα θα διαγραφούν περίπου 280.000 ανενεργοί φοιτητές, ενώ για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους θα δοθεί η αναγκαία παράταση. Ταυτόχρονα, 35.000 φοιτητές μας αξιοποίησαν τη “δεύτερη ευκαιρία” που θεσπίσαμε, κι αυτό λέει πολλά για το πόσο αναγκαία ήταν αυτή η παρέμβαση».

Στο ίδιο πλαίσιο, η πρυτανική αρχή της Πάτρας κρατάει ανοιχτή την πόρτα του ακαδημαϊκού μας ιδρύματος μόνο για όσους είχαν λόγους υγείας και αναγκάστηκαν να είναι ασυνεπείς στη φοιτητική τους πορεία.

«Υλοποιούμε τον νόμο. Τα τμήματα και οι γραμματείες τους έχουν εντοπίσει τους υποψήφιους προς διαγραφή και μόνο όσοι ενεργοποιούν αιτιολογημένες παρατάσεις -που σημαίνει λόγοι υγείας- παραμένουν γραμμένοι στα φοιτητικά μητρώα» δήλωσε στην «Π» ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας.

Υπενθυμίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι στην πρώτη πεντάδα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό λιμναζόντων φοιτητών. Στον κατάλογο των λιμναζόντων φοιτητών του Πανεπιστημίου μας αναγράφονται 19.769 φοιτητές, με έτος εγγραφής του παλαιότερου φοιτητή το 1966.

Από αυτούς μόλις «οι 850, περίπου το 5%, αξιοποίησαν τη δυνατότητα που τους έδωσε το Πανεπιστήμιο και προσπάθησαν να διασώσουν τη θέση τους ως φοιτητές. Κι όταν λέω ότι προσπάθησαν, εννοώ ότι έδωσαν τουλάχιστον ένα μάθημα από το 2020 και μετά. Οι υπόλοιποι, δυστυχώς, δεν ενδιαφέρθηκαν» σημειώνει ο κ. Μπούρας.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:02 Η σκοτεινή ενέργεια ίσως αλλάζει: Το σενάριο της «Μεγάλης Σύνθλιψης» επαναφέρει το ερώτημα για το τέλος του Σύμπαντος
12:00 Πάτρα: Οι «Μποναμάδες» στήθηκαν στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων – «Αρωμα» παλιάς Πρωτοχρονιάς
11:58 Ζελένσκι – Τραμπ: Χωρίς ρήξη αλλά με ανοιχτά «αγκάθια» οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία
11:55 Νεκρός 84χρονος στον όρμο Φαλήρου, κοντά στις εκβολές του Κηφισού
11:51 Πάτρα: Στη Λαϊκή Αγορά της οδού Μακεδονίας ο Διονύσης Πλέσσας – Μήνυμα στήριξης σε επαγγελματίες και αγρότες
11:46 Παράσυρση πεζού στο κέντρο της Πάτρας – Συναγερμός στη διασταύρωση Αγ. Ανδρέου και Ερμού
11:44 Αχαΐα: Αποκαταστάθηκε και αποδόθηκε στη λατρεία ο βυζαντινός ναός Αγίου Νικολάου
11:33 Τραγωδία στην Κάτω Τούμπα: Κατέληξε η 78χρονη μετά τη φωτιά σε πολυκατοικία
11:27 Γιορτή αθλητισμού στην Πάτρα: Χριστουγεννιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου στα Ζαρουχλέικα και τιμητικό τουρνουά μπάσκετ στη μνήμη του Νίκου Μοίραλη ΦΩΤΟ
11:22 «Δεν άντεχα να βλέπω ανθρώπους να σκοτώνονται»: Τι λέει ο ήρωας της επίθεσης στο Μπόνταϊ
11:16 Θλίψη στη Δυτική Αχαΐα για τον θάνατο του 30χρονου Αλέξανδρου Παπαζαφείρη – Συλλυπητήρια από τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο
11:12 Χρηματοδότηση 4,14 εκατ. ευρώ για φοιτητικές εστίες: Στον σχεδιασμό και η Εστία του Πανεπιστημίου Πάτρας στο Κουκούλι
11:01 Νεκροί ορειβάτες – Βαρδούσια: Πώς μπορεί να προκάλεσαν οι ίδιοι τη χιονοστιβάδα
10:55 Avatar: Φωτιά και Στάχτη – Όταν ο μύθος γίνεται αποκαΐδια
10:54 Ελληνες του εξωτερικού: Θα εκλέγουν τρεις βουλευτές, το νέο νομοσχέδιο
10:48 Πένθος για την οικογένεια Λαμπρόπουλου
10:48 Εισήγηση Κακλαμάνη για «κόφτη» στη live μετάδοση των Εξεταστικών Επιτροπών
10:41 Γεωργιάδης για αγρότες: Πλέον χάνουν το δίκιο τους
10:32 Διαψεύδουν οι αγρότες τη συμμετοχή τους στα μπλόκα που πάνε σε διάλογο με την Κυβέρνηση
10:19 Σήμερα δικάζεται ο Αρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή, τι υποστηρίζει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.12.25
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ