Ωρωπός: Μητέρα έτρεξε στο αστυνομικό τμήμα με το αναίσθητο παιδί της – Συγκλονιστική διάσωση από την ΕΛΑΣ

Επιχείρηση της Αστυνομίας στήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Ωρωπό για τη διάσωση ενός δίχρονου παιδιού που έχασε τις αισθήσεις του, με την άμεση κινητοποίηση των αρχών να αποδεικνύεται σωτήρια.

22 Οκτ. 2025 14:44
Η μητέρα, σε κατάσταση πανικού, έφτασε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλκουτσίου κρατώντας στην αγκαλιά το αναίσθητο παιδί της, με τους αστυνομικούς να αναλαμβάνουν αμέσως δράση και να μεταφέρουν το βρέφος με περιπολικό στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10), όταν σήμανε συναγερμός στις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., η μητέρα εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια, καθώς το παιδί της δεν είχε τις αισθήσεις του.

Οι αστυνομικοί, χωρίς να χάσουν χρόνο, κάλεσαν ενισχύσεις και, με τη συνδρομή της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙΑΣ, μετέφεραν το βρέφος στο νοσοκομείο με περιπολικό.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μέσα σε λιγότερο από 30 λεπτά, με το παιδί να μεταφέρεται με ασφάλεια και να ανακτά τις αισθήσεις του. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι το δίχρονο διέφυγε τον κίνδυνο, ενώ διερευνώνται τα αίτια της λιποθυμίας του.
