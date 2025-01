Όσκαρ 2025: Υποψήφια η Ντέμι Μουρ, σάρωσαν Substance, Emilia Perez, Brutalist – Δείτε όλες οι υποψηφιότητες

Στη σκιά της καταστροφικής και φονικής φωτιάς στο Λος Άντζελες, η αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ του 2025.

Έχουν προηγηθεί δυο αναβολές στην ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα φετινά Όσκαρ. Η 97η τελετή απονομής των Oscar, με παρουσιαστή τον Κόναν Ο’ Μπράιεν, θα γίνει στις 2 Μαρτίου του 2025.

Η Ντέμι Μουρ, όπως αναμενόταν, είναι υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου.

Οι υποψήφιες για Α’ Γυναικείου Ρόλου

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Torres, I’m Still Here

Οι υποψήφιοι για Α΄Ανδρικού Ρόλου

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Σκηνοθεσίας

Jacques Audiard, “Emilia Pérez”

Sean Baker, “Anora”

Brady Corbet, “The Brutalist”

Coralie Fargeat, “The Substance”

James Mangold, “A Complete Unknown”

Καλύτερης Ταινίας

“Anora”

“The Brutalist”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“I’m Still Here”

“Nickel Boys”

“The Substance”

“Wicked”

Στην κατηγορία Β’ Ανδρικού ρόλου, υποψήφιοι είναι:

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου, υποψήφιες είναι οι:

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

