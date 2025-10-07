Όταν ένα παιδί σπάει τη σιωπή των ενηλίκων

Λένε πως από τα παιδιά μαθαίνεις την αλήθεια και κάποιες φορές η πιο καθαρή φωνή δεν βγαίνει από τους ενήλικες αλλά από αυτά. Μία 15χρονη από την Κρήτη ζήτησε βοήθεια, όχι για την ίδια αλλά για την μητέρα της. Και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε κάτι παραπάνω από το να κάνει μια απλή καταγγελία. Κατάφερε να θυμίσει σε όλους μας τι σημαίνει να μην σωπαίνεις.

Όταν ένα παιδί σπάει τη σιωπή των ενηλίκων
07 Οκτ. 2025 18:28
Pelop News

Δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Να σηκώσεις το τηλέφωνο, να ζητήσεις βοήθεια, ακόμα και όταν είσαι ενήλικας, πόσον όταν μιλάμε για ένα παιδί μόλις δεκαπέντε χρόνων. Και όμως ένα κορίτσι έκανε ακριβώς αυτό. Όχι για τον εαυτό της, αλλά για την μητέρα της.

Ένα παιδί που  βλέπει τον φόβο να κυριαρχεί στο σπίτι του, να έχει πρώτη θέση στο σαλόνι του σπιτιού του, δεν έχει πολλές επιλογές. Για την ακρίβεια έχει μόνο δύο: Ή να σωπάσει ή να μιλήσει. Και η 15χρονη από την Κρήτη αποφάσισε να διαλέξει το δεύτερο, να μιλήσει. Και με αυτό τον τρόπο άνοιξε, δεν θα πω παράθυρο, αλλά μια χαραμάδα στη χώρα της σιωπής.

Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι σπάνια. Απλά είναι καλά κρυμμένη. Κρυμμένη σε υπνοδωμάτια, σε κουζίνες, πίσω από κλειστές κουρτίνες και γρίλιες. Ακόμα και σήμερα, που τα πάντα βγαίνουν στο φως, που ακούμε συνέχεια για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, αυτή παραμένει κρυφή. Πόσο συχνά δεν ακούμε την φράση «είναι οικογενειακά τους» σε συζητήσεις; Οι γείτονες από την άλλη πλερά σκέφτονται «δεν μπλέκω». Και κάπως έτσι, εκατοντάδες παιδιά μεγαλώνουν μέσα στη βία ακούγοντας και μαθαίνοντας -όσο κυνικό και αν φαίνεται- πως «έτσι είναι τα πράγματα».

Όμως, δεν είναι έτσι και ποτέ δεν ήταν.

Η είδηση με την 15χρονη από την Κρήτη, δεν αποτέλεσε την είδηση της ημέρας. Στα περισσότερα μέσα δεν υπήρχε καν στην πρώτη τους σελίδα, απλά ήταν άλλη μια «είδηση» μέσα σε αυτά. Είναι όμως μία υπενθύμιση. Πώς το θάρρος δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε λίγα δευτερόλεπτα. Τόσο διαρκεί μια στιγμή, όταν κάποιος προλαβαίνει να πει την λέξη που χρειάζεται: «βοήθεια».

Και ναι. Η κινητοποίηση του «Χαμόγελου του Παιδιού» ήταν άμεση όπως και της Αστυνομίας που έκανε τη δουλειά της. Όμως, πριν γίνουν όλα αυτά, πριν ακόμα φτάσουν αυτοί είχε γίνει το πιο μεγάλο βήμα: ένα παιδί μόλις 15 χρόνων βρήκε το κουράγιο που χρειαζόταν και έσπασε τον κύκλο της βίας.

Μπορεί να μην ήταν τελικά η είδηση της ημέρας, όμως από μόνη της μπορεί να γίνει η αρχή για να αλλάξουν τα πράγματα: να σπάει αυτή η σιωπή όλο και νωρίτερα κάθε φορά.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:44 Η θέση που πήρε ο Λανουά για το πέναλτι της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, ΒΙΝΤΕΟ
19:34 Πούτιν και Ερντογάν επικοινώνησαν τηλεφωνικά για τη Γάζα
19:23 Καιρός (8/10/2025): Το φθινόπωρο ήρθε για να μείνει!
19:11 Έβαλαν κάμερες παντού στον Νέο Μαρμαρά για τον λύκο που επιτέθηκε σε παιδί στην παραλία!
19:00 Επίσκεψη Φαρμάκη στο Ρωμαϊκό Ωδείο -1,4 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια
18:58 Παραμέληση ανηλίκων: Πριν γίνει σύλληψη, ας υπάρξει φροντίδα
18:50 Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τελικά τρόλλαρε όλο τον κόσμο! Δείτε τι ανακοίνωσε
18:44 Σφίγγει ο κλοιός για τον Μακρόν, «παραιτήσου» λέει ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ
18:35 «Είναι αλλεργικό το παιδί είπα στη νοσηλεύτρια», η μαρτυρία της μητέρας της 22χρονης που υπέστη σοκ λόγω λάθος φαρμάκου
18:28 Όταν ένα παιδί σπάει τη σιωπή των ενηλίκων
18:15 σπιράλ για την δημοτική αρχή: «Στα λόγια χαρίζει, στην πράξη στερεί»
18:15 Οδηγός τύφλα στο μεθύσι πήρε σβάρνα 13 αυτοκίνητα!
18:11 Σήμερα το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»: Η Πανσέληνος Οκτωβρίου 2025
18:00 Τι σημαίνει η επιστροφή Τσίπρα το 2025;
17:53 Σιβηρία: Επίθεση με drones σε διυλιστήριο, «εντοπίστηκαν και εξουδετερώθηκαν» λένε οι Ρώσοι ΒΙΝΤΕΟ
17:45 Γιατί ο Πάνος Ρούτσι αποφάσισε να συνεχίσει την απεργία πείνας!
17:34 Μικρή αλλαγή, ίδια φοιτητική ενέργεια! Τροποποιήσεις στην έναρξη του “Welcome to UP 2025” λόγω καιρικών συνθηκών
17:30 Επιστροφή του Γιάννη Αναστασίου στον Παναιτωλικό!
17:24 Χαμός! Αυτή είναι η 13χρονη που αποβλήθηκε γιατί φορούσε πλαστικά σκουλαρίκια!
17:16 Λιβαδειά: Αγρότες έσπασαν τον κλοιό της αστυνομίας και περικύκλωσαν τον Κώστα Τσιάρα – Τι τους είπε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ