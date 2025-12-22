Όταν η αγάπη έγινε πρωταγωνίστρια: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ «Άμπετ Χασμάν» γέμισαν το Λιθογραφείο Χριστούγεννα ΦΩΤΟ

Το ΚΔΑΠΑμεΑ “Άμπετ Χασμάν” του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) πραγματοποίησε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου με μεγάλη επιτυχία την χριστουγεννιάτικη γιορτή του, στο θέατρο Λιθογραφείο, θυμίζοντάς μας με τον πιο όμορφο τρόπο το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων.

Τα παιδιά του Κέντρου πρωταγωνίστησαν στην παράσταση «Πως ο Γκριντζ έκλεψε τα Χριστούγεννα», στέλνοντας το μήνυμα πως η αληθινή μαγεία δεν βρίσκεται στα δώρα και στα υλικά αγαθά, αλλά στην αγάπη, στην συντροφικότητα και στην αποδοχή!

Ιδιαίτερη στιγμή της γιορτής, ήταν η συμμετοχή του ταλαντούχου ηθοποιού Νικόλα Τσίχλα, συνεργάτη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, ο οποίος αγκάλιασε με αγάπη την προσπάθεια των παιδιών και όλοι μαζί προσέφεραν όμορφες στιγμές στους θεατές.

Το ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ ευχαριστεί από καρδιάς όλους τους εργαζόμενους και τους συμμετέχοντες, που με αγάπη, αφοσίωση και συνεργασία, συνέβαλαν στη δημιουργία μιας υπέροχης γιορτής γεμάτης χαμόγελα και όμορφα συναισθήματα, καθώς επίσης, το Τμήμα Σαμμαρειτών Διασωστών Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν, η Αντιπρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού Νάνσυ Αγγελακοπούλου – Πανουτσοπούλου, η Διευθύντρια του Κοινωνικού Οργανισμού Αγγελική Ψαρρού, η Προϊσταμένη του τμήματος ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑμεΑ, θερινά ΚΔΑΠ Κατερίνα Νικολακοπούλου, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του “Άμπετ Χασμάν» Κατερίνα Δελδήμου, γονείς και εργαζόμενοι στις δομές του Κοινωνικού Οργανισμού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



