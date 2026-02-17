Όταν οι ειδήσεις φοβίζουν: Πώς η καταστροφολογία επηρεάζει την ανησυχία για την υγεία

Ανοίγοντας την τηλεόραση ή κάνοντας scrolling στο διαδίκτυο, είναι εμφανές: οι ειδήσεις συχνά επικεντρώνονται σε αρνητικά και θλιβερά γεγονότα, ενώ οι θετικές ιστορίες εμφανίζονται με το σταγονόμετρο. Το αποτέλεσμα; Η ψυχολογία μας κλονίζεται, το στρες αυξάνεται και τα καταθλιπτικά συμπτώματα εντείνονται.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν οι αρνητικές ειδήσεις αφορούν την υγεία. Ο εγκέφαλος τείνει να «προσωποποιεί» το πρόβλημα, δημιουργώντας αίσθημα επείγοντος φόβου: «Τι θα συμβεί αν συμβεί σε μένα ή σε κάποιον που αγαπώ;». Όπως εξηγεί η κλινική ψυχολόγος Britney Chesworth, ο εγκέφαλος λειτουργεί σε κατάσταση συναγερμού, αναζητώντας κίνδυνο, αλλά συχνά με τρόπο που οδηγεί στην καταστροφολογία – την πεποίθηση ότι όλα θα πάνε στραβά.

Το «αποτύπωμα» της καταστροφολογίας

Η εστίαση σε τραγικά γεγονότα παραβλέπει στοιχεία που θα επαναφέρονταν την ισορροπία: χιλιάδες άνθρωποι είναι υγιείς, η ιατρική πρόοδος έχει βελτιώσει διάγνωση και θεραπεία, και οι σοβαρές ασθένειες παραμένουν στατιστικά σπάνιες. Με τον καιρό, η καταστροφολογία ενισχύει τον φόβο για πρόωρο θάνατο ή καθυστερημένη διάγνωση, δημιουργώντας μια διαρκή αίσθηση κινδύνου.

Πώς να αντιμετωπίσετε την καταστροφολογία

Αναγνωρίστε τη σκέψη. Κατανοήστε ότι πρόκειται για μια αντίδραση του μυαλού, όχι για την πραγματικότητα. Καταγράψτε την πεποίθηση που ενεργοποιήθηκε. Σκεφτείτε: Πόσο συχνό είναι πραγματικά; Πόσοι άνθρωποι αναρρώνουν ή ζουν υγιείς; Αντισταθείτε στην άμεση αντίδραση. Η υπερβολική αναζήτηση συμπτωμάτων στο διαδίκτυο ή συνεχείς ιατρικοί έλεγχοι μπορεί να ενισχύσουν τον φόβο αντί να τον μειώσουν. Προσαρμοστείτε στην πληροφορία. Αναγνωρίστε ότι η ασθένεια υπάρχει, αλλά υπάρχουν και αποτελεσματικές θεραπείες. Μην αφήνετε τη μοναδική ιστορία ενός ατόμου να καθορίσει την προοπτική σας.

Η ισορροπημένη αντιμετώπιση δεν σημαίνει άρνηση των προβλημάτων, αλλά αναγνώριση της αλήθειας χωρίς να πέφτουμε στην παγίδα της συνεχούς αναμονής για την καταστροφή. Η ψυχική ανθεκτικότητα χτίζεται ακριβώς μέσα από αυτή την ικανότητα.

