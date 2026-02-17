Όταν οι ειδήσεις φοβίζουν: Πώς η καταστροφολογία επηρεάζει την ανησυχία για την υγεία
Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν οι αρνητικές ειδήσεις αφορούν την υγεία.
Ανοίγοντας την τηλεόραση ή κάνοντας scrolling στο διαδίκτυο, είναι εμφανές: οι ειδήσεις συχνά επικεντρώνονται σε αρνητικά και θλιβερά γεγονότα, ενώ οι θετικές ιστορίες εμφανίζονται με το σταγονόμετρο. Το αποτέλεσμα; Η ψυχολογία μας κλονίζεται, το στρες αυξάνεται και τα καταθλιπτικά συμπτώματα εντείνονται.
Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν οι αρνητικές ειδήσεις αφορούν την υγεία. Ο εγκέφαλος τείνει να «προσωποποιεί» το πρόβλημα, δημιουργώντας αίσθημα επείγοντος φόβου: «Τι θα συμβεί αν συμβεί σε μένα ή σε κάποιον που αγαπώ;». Όπως εξηγεί η κλινική ψυχολόγος Britney Chesworth, ο εγκέφαλος λειτουργεί σε κατάσταση συναγερμού, αναζητώντας κίνδυνο, αλλά συχνά με τρόπο που οδηγεί στην καταστροφολογία – την πεποίθηση ότι όλα θα πάνε στραβά.
Το «αποτύπωμα» της καταστροφολογίας
Η εστίαση σε τραγικά γεγονότα παραβλέπει στοιχεία που θα επαναφέρονταν την ισορροπία: χιλιάδες άνθρωποι είναι υγιείς, η ιατρική πρόοδος έχει βελτιώσει διάγνωση και θεραπεία, και οι σοβαρές ασθένειες παραμένουν στατιστικά σπάνιες. Με τον καιρό, η καταστροφολογία ενισχύει τον φόβο για πρόωρο θάνατο ή καθυστερημένη διάγνωση, δημιουργώντας μια διαρκή αίσθηση κινδύνου.
Πώς να αντιμετωπίσετε την καταστροφολογία
-
Αναγνωρίστε τη σκέψη. Κατανοήστε ότι πρόκειται για μια αντίδραση του μυαλού, όχι για την πραγματικότητα.
-
Καταγράψτε την πεποίθηση που ενεργοποιήθηκε. Σκεφτείτε: Πόσο συχνό είναι πραγματικά; Πόσοι άνθρωποι αναρρώνουν ή ζουν υγιείς;
-
Αντισταθείτε στην άμεση αντίδραση. Η υπερβολική αναζήτηση συμπτωμάτων στο διαδίκτυο ή συνεχείς ιατρικοί έλεγχοι μπορεί να ενισχύσουν τον φόβο αντί να τον μειώσουν.
-
Προσαρμοστείτε στην πληροφορία. Αναγνωρίστε ότι η ασθένεια υπάρχει, αλλά υπάρχουν και αποτελεσματικές θεραπείες. Μην αφήνετε τη μοναδική ιστορία ενός ατόμου να καθορίσει την προοπτική σας.
Η ισορροπημένη αντιμετώπιση δεν σημαίνει άρνηση των προβλημάτων, αλλά αναγνώριση της αλήθειας χωρίς να πέφτουμε στην παγίδα της συνεχούς αναμονής για την καταστροφή. Η ψυχική ανθεκτικότητα χτίζεται ακριβώς μέσα από αυτή την ικανότητα.
