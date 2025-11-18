Όταν το καθημερινό ψωμί γίνεται “σιωπηλή” απειλή για την υγεία – Γιατί ανησυχεί ο ΕΦΕΤ

Ανησυχητική αύξηση στην περιεκτικότητα αλατιού καταγράφει νέα μελέτη του ΕΦΕΤ για το ψωμί που πωλείται στους φούρνους της χώρας. Μόλις 2 στα 10 δείγματα συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά όρια, θέτοντας στο επίκεντρο τη δημόσια υγεία και την ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση.

Όταν το καθημερινό ψωμί γίνεται “σιωπηλή” απειλή για την υγεία - Γιατί ανησυχεί ο ΕΦΕΤ
18 Νοέ. 2025 12:12
Το αγαπημένο ψωμί των Ελλήνων αποδεικνύεται πιο “αλμυρό” από ποτέ, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΕΦΕΤ, που καταγράφει αύξηση 6,8% στην περιεκτικότητα αλατιού μέσα σε δώδεκα χρόνια. Η μέση περιεκτικότητα στο μη συσκευασμένο ψωμί των αρτοποιείων ανήλθε από 1,32% το 2012 σε 1,41% το 2024, γεγονός που προκαλεί σοβαρό προβληματισμό για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Η μελέτη αποκαλύπτει ότι μόλις το 19,4% των δειγμάτων συμμορφώνεται με το προβλεπόμενο όριο του 1,2%, ποσοστό που το 2012 έφτανε στο 31,8%. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά ημερήσια πρόσληψη μέχρι 5 γραμμάρια αλατιού, ωστόσο οι Έλληνες καταναλώνουν σχεδόν διπλάσια ποσότητα, με το ψωμί να αποτελεί έναν από τους κυριότερους «κρυφούς φορείς» νατρίου.

Η υπερκατανάλωση αλατιού συνδέεται άμεσα με υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά επεισόδια και νεφρική ανεπάρκεια. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι η μείωση της πρόσληψης στα προτεινόμενα επίπεδα θα μπορούσε να σώσει έως και 2,5 εκατομμύρια ζωές ετησίως παγκοσμίως.

Γιατί παραμένει τόσο αλμυρό το ελληνικό ψωμί

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, η αύξηση της περιεκτικότητας σε αλάτι ήταν απροσδόκητη, καθώς αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οδήγησαν σε σημαντική μείωση. Στην Ελλάδα, ωστόσο, η εθελοντική συμφωνία μεταξύ ΕΦΕΤ και Ομοσπονδίας Αρτοποιών δεν απέδωσε, καθώς δεν υπήρξε δεσμευτικός χαρακτήρας.

Οι αρτοποιοί εκφράζουν φόβους πως το λιγότερο αλμυρό ψωμί ίσως δεν θα γίνει αποδεκτό από τους καταναλωτές, ενώ ειδικοί τονίζουν ότι σταδιακές μειώσεις έως και 30-40% δεν αλλοιώνουν τη γεύση ούτε επηρεάζουν τις πωλήσεις.

«Ώρα για ρεαλιστική, αλλά δεσμευτική πολιτική»

Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Αντώνης Ζαμπέλας, καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δήλωσε: «Η Ελλάδα χρειάζεται μια ρεαλιστική αλλά δεσμευτική πολιτική για το αλάτι. Η μείωση της πρόσληψης αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης χρόνιων νοσημάτων. Ήρθε η ώρα να περάσουμε από τις καλές προθέσεις σε ουσιαστικές δράσεις».

Η μελέτη

Η έρευνα του ΕΦΕΤ βασίστηκε σε δεδομένα της Πανελλαδικής Μελέτης Διατροφής και Υγείας (ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nutrients στις 27 Οκτωβρίου 2025.

Τα ευρήματά της φωτίζουν μια σιωπηλή απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς η φαινομενικά μικρή αύξηση του αλατιού στο ψωμί μεταφράζεται σε σημαντική υπέρβαση της ημερήσιας πρόσληψης. Και όσο η «αλμυρή» συνήθεια παραμένει, η ανάγκη για θεσμική παρέμβαση καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ.

