Ουάσινγκτον: Ο επόπτης του πύργου ελέγχου έδιωξε νωρίτερα έναν από τους ελεγκτές ΒΙΝΤΕΟ

Η στελέχωση του πύργου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Εθνικό Αεροδρόμιο «Ρόναλντ Ρίγκαν» στην Ουάσινγκτον δεν ήταν «φυσιολογική για την ώρα και τον όγκο της κυκλοφορίας» σύμφωνα με εσωτερική προκαταρκτική έκθεση ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Ο ελεγκτής που χειριζόταν ελικόπτερα στην περιοχή του αεροδρομίου την ώρα εκείνη έδινε επίσης οδηγίες σε αεροπλάνα που προσγειώνονταν και αναχωρούσαν από τους διαδρόμους του. Αυτές οι εργασίες ανατίθενται συνήθως σε δύο ελεγκτές και όχι σε έναν.

