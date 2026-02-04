Ουίνδσορ: Εκτός Royal Lodge ο Πρίγκιπας Άντριου, πού μετακόμισε

Ο πρίγκιπας Άντριου δεν διαμένει πλέον στο Royal Lodge στο Ουίνδσορ. Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο 64χρονος αδελφός του βασιλιά Καρόλου μετακόμισε το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου 2026 στο κτήμα Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ.

Προς το παρόν, ο πρίγκιπας Άντριου φιλοξενείται σε προσωρινή κατοικία εντός του κτήματος, ενώ αναμένεται να εγκατασταθεί μόνιμα στο Marsh Farm, επίσης στο Σάντριγχαμ, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών.

Η αποχώρηση από το Royal Lodge είχε ανακοινωθεί επισήμως από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ τον Οκτώβριο του 2025, μαζί με την ανάκληση του τίτλου του «His Royal Highness». Το παλάτι είχε δώσει στον πρίγκιπα επίσημη ειδοποίηση για την παράδοση της μίσθωσης του ακινήτου.

Το κτήμα Σάντριγχαμ ανήκει ιδιωτικά στον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος θα αναλάβει και τα έξοδα διαμόρφωσης της νέας κατοικίας του αδελφού του. Ο πρίγκιπας Άντριου αναμένεται να επιστρέψει στο Ουίνδσορ τις επόμενες εβδομάδες για να απομακρύνει τα υπόλοιπα προσωπικά του αντικείμενα.

Το ζήτημα του ενοικίου και της αποζημίωσης

Όταν ανέλαβε τη μίσθωση του Royal Lodge το 2003, ο πρίγκιπας Άντριου είχε δεσμευτεί να δαπανήσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια λίρες για επισκευές και ανακαινίσεις, καλύπτοντας έτσι προκαταβολικά το ενοίκιο για 75 χρόνια. Ωστόσο, λόγω της κακής κατάστασης του ακινήτου, εκτιμάται ότι δεν θα λάβει καμία αποζημίωση για την αποχώρησή του, όπως προκύπτει από έκθεση του Εθνικού Ελεγκτικού Γραφείου.

Το παρασκήνιο – Οι συνεχιζόμενες καταγγελίες

Η μετακόμιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρίγκιπας Άντριου παραμένει στο επίκεντρο λόγω των σχέσεών του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Πρόσφατα δημοσιοποιημένα έγγραφα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχουν επαναφέρει το ζήτημα, ενώ οι αμερικανικές αρχές πιέζουν για κατάθεσή του.

Παράλληλα, η βρετανική αστυνομία εξετάζει νέα καταγγελία, σύμφωνα με την οποία γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Έπσταϊν το 2010 και φέρεται να είχε σεξουαλική επαφή με τον πρίγκιπα Άντριου στο Royal Lodge. Η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι μετά το περιστατικό έγινε ξενάγηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Ο πρίγκιπας Άντριου αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



