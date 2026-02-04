Ουίνδσορ: Εκτός Royal Lodge ο Πρίγκιπας Άντριου, πού μετακόμισε

Ο πρίγκιπας Άντριου εγκατέλειψε το Royal Lodge στο Ουίνδσορ και μετακόμισε στο Σάντριγχαμ.

Ουίνδσορ: Εκτός Royal Lodge ο Πρίγκιπας Άντριου, πού μετακόμισε
04 Φεβ. 2026 10:45
Pelop News

Ο πρίγκιπας Άντριου δεν διαμένει πλέον στο Royal Lodge στο Ουίνδσορ. Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο 64χρονος αδελφός του βασιλιά Καρόλου μετακόμισε το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου 2026 στο κτήμα Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ.

Προς το παρόν, ο πρίγκιπας Άντριου φιλοξενείται σε προσωρινή κατοικία εντός του κτήματος, ενώ αναμένεται να εγκατασταθεί μόνιμα στο Marsh Farm, επίσης στο Σάντριγχαμ, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών.

Η αποχώρηση από το Royal Lodge είχε ανακοινωθεί επισήμως από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ τον Οκτώβριο του 2025, μαζί με την ανάκληση του τίτλου του «His Royal Highness». Το παλάτι είχε δώσει στον πρίγκιπα επίσημη ειδοποίηση για την παράδοση της μίσθωσης του ακινήτου.

Το κτήμα Σάντριγχαμ ανήκει ιδιωτικά στον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος θα αναλάβει και τα έξοδα διαμόρφωσης της νέας κατοικίας του αδελφού του. Ο πρίγκιπας Άντριου αναμένεται να επιστρέψει στο Ουίνδσορ τις επόμενες εβδομάδες για να απομακρύνει τα υπόλοιπα προσωπικά του αντικείμενα.

Το ζήτημα του ενοικίου και της αποζημίωσης

Όταν ανέλαβε τη μίσθωση του Royal Lodge το 2003, ο πρίγκιπας Άντριου είχε δεσμευτεί να δαπανήσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια λίρες για επισκευές και ανακαινίσεις, καλύπτοντας έτσι προκαταβολικά το ενοίκιο για 75 χρόνια. Ωστόσο, λόγω της κακής κατάστασης του ακινήτου, εκτιμάται ότι δεν θα λάβει καμία αποζημίωση για την αποχώρησή του, όπως προκύπτει από έκθεση του Εθνικού Ελεγκτικού Γραφείου.

Το παρασκήνιο – Οι συνεχιζόμενες καταγγελίες

Η μετακόμιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρίγκιπας Άντριου παραμένει στο επίκεντρο λόγω των σχέσεών του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Πρόσφατα δημοσιοποιημένα έγγραφα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχουν επαναφέρει το ζήτημα, ενώ οι αμερικανικές αρχές πιέζουν για κατάθεσή του.

Παράλληλα, η βρετανική αστυνομία εξετάζει νέα καταγγελία, σύμφωνα με την οποία γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Έπσταϊν το 2010 και φέρεται να είχε σεξουαλική επαφή με τον πρίγκιπα Άντριου στο Royal Lodge. Η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι μετά το περιστατικό έγινε ξενάγηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Ο πρίγκιπας Άντριου αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Καλάβρυτα: Ερχονται διώξεις για τον οδοντωτό σιδηρόδρομο
11:57 Μαρινάκης: «Εθνική επιτυχία η στάση της Ελλάδας στο SAFE – Eπικίνδυνη η παραπλάνηση από το ΠΑΣΟΚ»
11:51 Σε επιφυλακή η Ηλεία: Ο Αλφειός «φούσκωσε» και πλημμύρισε αγροτικές εκτάσεις
11:50 Αυξανομένη ανησυχία για κινήσεις ρωσικών δορυφόρων, τι φοβούνται
11:45 Γαλαξίδι: Προορισμός με νησιώτικό αέρα
11:41 «In the heat of … Carnival»: Ανοικτή συναυλία στην πλατεία Γεωργίου από την ΚΕΔΗΠ–Καρναβάλι Πάτρας
11:36 Η συζήτηση για τον ΕΛΓΑ πρέπει να οδηγήσει σε ουσιαστική μεταρρύθμιση, ριζική αλλαγή και αναθεώρηση του πλαισίου είναι το επείγον!
11:35 Σύγκρουση στη Βουλή για το περιστατικό της Χίου – Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης
11:35 Η Ιταλία αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών, δείτε πότε θα γίνει ο μικρός τελικός
11:30 Συλλογικές Συμβάσεις: Ξεκινά στη Βουλή το νομοσχέδιο, ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις μισθών σε 15 κλάδους
11:29 Κολυδάς: Ήπιο και θερμό το επόμενο 15ήμερο – Τι αναφέρει για τις βροχές, πότε εξασθενούν
11:27 Πάτρα: Με τηλεμετρία ο φωτισμός, η ερώτηση αναγνώστη
11:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει ανοδικά, κοντά στις 2.400 μονάδες
11:21 «Ο Εμπορικός Σύλλογος χάνει τον βηματισμό του»: Aνακοίνωση της παράταξης «Εμπορική Ανανέωση»
11:19 Ανδρουλάκης: «Το Σύνταγμα θέλει συναινέσεις, όχι συνταγματικό λαϊκισμό»
11:13 Υπόθεση Λόρας: Η ηθοποιός, οι ρόλοι της και το κορίτσι από το Ρίο – Τα πρόσωπα πίσω από την εξαφάνιση
11:11 Ηράκλειο: Συλλήψεις επτά ανηλίκων για επίθεση με ξύλα και πέτρες
11:06 Το όνειρο ενός γελοίου: Απόγνωση και φως σε μία στιγμή
11:05 Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Απόλλωνα
11:00 Πάτρα: Επί ποδός «πολέμου» για το Καρναβάλι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ