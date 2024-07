Ουκρανία: 5 νεκροί και 47 τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο ΒΙΝΤΕΟ

Ρωσική επίθεση στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε αμάχους και προκάλεσε τον τραυματισμό 47 άλλων.

Προκάλεσε ζημιές σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία και νοσοκομεία, καθώς και πυρκαγιές σε όλη την πόλη, δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι.

«Το πρωινό αυτό δεν ήταν καλό για εμάς. Ο εχθρός εξαπέλυσε συνδυασμένη επίθεση στην πόλη μας», δήλωσε ο Σέρχιι Λίσακ, κυβερνήτης στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, σε βίντεο στην εφαρμογή Telegram.

Russia attacked residential areas of the Dnipro city with missiles. They did it in morning when there are a lot of people on the streets. The shopping mall was damaged. At least 5 civilians killed

It’s hard to believe that there are people in Europe and USA who justify this pic.twitter.com/LWprjKGot2

— Денис Казанський (@den_kazansky) July 3, 2024