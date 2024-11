Ουκρανία: 8 νεκροί σε ρωσικό πλήγμα στην Οδησσό ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σήμερα σε ρωσική επίθεση με πύραυλο στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της περιοχής.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ρωσική επίθεση προκάλεσε τον θάνατο 8 ανθρώπων και τον τραυματισμό 18. Ένα παιδί περιλαμβάνεται μεταξύ των τραυματιών. Τέσσερις άνθρωποι είναι σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο Ολεχ Κίπερ, κυβερνήτης της περιφέρειας, μέσω Telegram.

What Patriot Doing? pic.twitter.com/MOBO4Rxsac

«Ο εχθρός με ύπουλο τρόπο έστειλε τον πύραυλό του προς κατοικημένη περιοχή, μια περιοχή με εμπορική δραστηριότητα», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Γκενάντι Τρουχάνοφ μέσω Telegram επιβεβαιώνοντας τον αρχικό απολογισμό των 8 νεκρών.

Video from a site of a Russian strike in Odessa. Eight civilians reportedly dead, 18 injured, including a child. pic.twitter.com/3WdIr9bVQb

— Leonid Ragozin (@leonidragozin) November 18, 2024