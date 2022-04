Ουκρανία: Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μπόρις Τζόνσον στο Κίεβο – Τετ α τετ με Ζελένσκι

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ξεκίνησε σήμερα, Σάββατο, μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο με κατ΄ ιδίαν συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ο Αντρίι Σίμπιγκα, αναπληρωτής επικεφαλής της ουκρανικής προεδρίας.

Συνάντηση Μπόρις Τζόνσον-Ζελένσκι στο Κίεβο

«Ο Τζόνσον συναντήθηκε με τον Ζελένσκι «σε μια ένδειξη αλληλεγγύης με τον ουκρανικό λαό», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Θα συζητήσουν τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία και ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα νέο πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας».

Η πρεσβεία της Ουκρανίας στο Λονδίνο ανάρτησε επίσης φωτογραφία της συνάντησης των δύο ηγετών, την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα «έκπληξη»:

Surprise 😉 pic.twitter.com/AWa5RjYosD

— Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 9, 2022