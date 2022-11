Ουκρανία: Μπορεί να είναι παγίδα η αποχώρηση της Ρωσίας από τη Χερσώνα;

Η αποχώρηση της Ρωσίας έχει ξεκινήσει, η Ουκρανία ανακαταλαμβάνει περιοχές και όλοι αναρωτιούνται: ποια θα είναι η επίπτωση της υποχώρησης των Ρώσων από τη Χερσώνα; Μπορεί να είναι μια παγίδα της Μόσχας;

Η Ουκρανία κρατά, για την ώρα, επιφυλακτική στάση. Η απόφαση της Ρωσίας να αποχωρήσει από τη Χερσώνα και να υποχωρήσει στην ανατολική πλευρά του Δνείπερου προκάλεσε φόβους πως ίσως οι Ρώσοι να αφήσουν πίσω τους καμμένη γη ή να είναι όλο αυτό μια παγίδα.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του Ινστιτούτου Στρατηγικής του πολέμου, είναι απίθανο η Ρωσία να αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Χερσώνα για να παρασύρει την Ουκρανία σε μια πολυδάπανη μάχη κοντά στην πόλη.

Κατά το ISW, υπήρχαν πολλοί παράγοντες που έδειχναν ότι «οι ρωσικές στρατιωτικές και οικονομικές δυνάμεις, είχαν σταθερά αρχίσει να αποσύρονται από τη δυτική όχθη του Δνείπερου και οι Ρώσοι αξιωματούχοι περίμεναν και προετοιμάζονταν για την υποχώρηση με έναν τρόπο που δεν συνάδει με προσπάθεια να εξαπατήσουν τις ουκρανικές δυνάμεις. Οι Ρώσοι διοικητές σίγουρα να προσπαθήσουν να επιβραδύνουν τις ουκρανικές δυνάμεις αλλά αυτό για να εξασφαλίσουν ότι η αποχώρησή τους θα γίνει όπως θέλουν».

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ήδη ότι ξεκίνησε να υποχωρεί από περιοχές της επαρχίας της Χερσώνας, για να ανασυγκροτηθεί στην ανατολική όχθη του Δνείπερου. «Μονάδες των ρωσικών στρατευμάτων κατευθύνονται προς προκαθορισμένες θέσεις στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου, βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η υποχώρηση, που ανακοινώθηκε χθες (09.11.2022), περιλαμβάνει την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τη Χερσώνα, τη μοναδική πρωτεύουσα επαρχίας στην Ουκρανία που έχει καταλάβει η Μόσχα μετά την εισβολή της.

Και αφού οι Ρώσοι φεύγουν, οι Ουκρανοί προελαύνουν! Ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού Βαλέρι Ζαλούζνι δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προχώρησαν επτά χιλιόμετρα προς δύο κατευθύνσεις στο νότιο τμήμα της χώρας και έθεσαν υπό τον έλεγχό τους 12 νέους οικισμούς τις τελευταίες 24 ώρες.

Bruskynske village, Kherson region. Local residents meet Ukrainian liberators

One of the local residents said on the video that the invaders killed 6 people and they still cannot find one of those killed. pic.twitter.com/VEa56Ood7I

— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2022