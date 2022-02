Ουκρανία: Τρεις νεκροί στο Ντονέτσκ μετά από βομβαρδισμούς φιλορώσων αυτονομιστών – «Η ρωσική εισβολή έχει ξεκινήσει» λέει η Βρετανία – ΝΕΟΤΕΡΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:30

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει ήδη ξεκινήσει και επομένως η Βρετανία θα επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα, δήλωσε σήμερα βρετανός υπουργός καθώς ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον προήδρευσε έκτακτης συνεδρίασης για τη διαχείριση της ουκρανικής κρίσης.

Οι ενέργειες του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία δείχνουν ότι έχει επιλέξει την αντιπαράθεση με τη Δύση αντί του διαλόγου.

«Πάντα προτιμούσαμε τον διάλογο και ακόμη το κάνουμε, αλλά είναι σαφές από τις ενέργειες του Πούτιν ότι εκείνος έχει επιλέξει την αντιπαράθεση αντί του διαλόγου», σχολίασε ο βρετανός υπουργός στο BBC TV.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την ανάπτυξη στρατευμάτων στις δύο αποσχισθείσες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, αφού προηγουμένως αναγνώρισε την ανεξαρτησία τους χθες, κλιμακώνοντας την κρίση, η οποία κατά τη Δύση κινδυνεύει να εξελιχθεί σε γενικευμένο πόλεμο.

«Μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι η εισβολή στην Ουκρανία έχει ξεκινήσει. Οι Ρώσοι, ο πρόεδρος Πούτιν, έχει αποφασίσει να επιτεθεί στην εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας και στην εδαφική της ακεραιότητα», είπε ο βρετανός υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ στο Sky News.

Για τις κυρώσεις

«Θα επιβάλουμε κυρώσεις, όπως έχουμε πει ότι θα κάνουμε πάντα», δήλωσε ο ίδιος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Βρετανία έχει απειλήσει να διακόψει την πρόσβαση των ρωσικών εταιρειών σε αμερικανικά δολάρια και βρετανικές στερλίνες, στερώντας τους τη δυνατότητα συγκέντρωσης κεφαλαίου στο Λονδίνο.

Το Λονδίνο δεν έχει ακόμη διευκρινίσει εις βάρος ποιων θα επιβληθούν οι κυρώσεις, αλλά έχει δεσμευτεί ότι οι ρώσοι ολιγάρχες δεν θα έχουν πουθενά να κρυφτούν.

Ο Τζόνσον έχει αναφέρει ότι οι στόχοι θα περιλαμβάνουν και ρωσικές τράπεζες.

Σύμφωνα με τον Τζάβιντ, οι κυρώσεις θα ανακοινωθούν στο κοινοβούλιο από τον πρωθυπουργό.

«Είμαι βέβαιος ότι θα είναι όσο πιο στοχοποιημένες γίνεται οι κυρώσεις για εκείνους που ευθύνονται για αυτή την κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», είπε ο Τζάβιντ στο ραδιόφωνο του BBC επισημαίνοντας ότι το Λονδίνο θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία με στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει μια κατάσταση εξίσου σοβαρή με την πυραυλική κρίση στην Κούβα το 1962, όταν μια αντιπαράθεση ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Σοβιετική Ένωση οδήγησαν τον κόσμο στο κατώφλι του πυρηνικού πολέμου, εκτίμησε ο ίδιος.

Οι δηλώσεις Μπορέλ

Η ΕΕ πρόκειται να αποφασίσει σήμερα να επιβάλει τις πρώτες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, αφού η Μόσχα αναγνώρισε τις αυτονομιστικές επαρχίες στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο Μπορέλ δήλωσε κατά την έναρξη στο Παρίσι ενός φόρουμ της ΕΕ για τη συνεργασία στην περιοχή Ινδίας- Ειρηνικού ότι συγκάλεσε «εκτάκτως το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων», το οποίο θα συνεδριάσει «ακόμη κι εδώ στο Παρίσι μετά το φόρουμ».

«Σήμερα το πρωί εργαζόμαστε για να προετοιμάσουμε το κείμενο και σήμερα το απόγευμα το Συμβούλιο θα αποφασίσει τις κυρώσεις που θα υιοθετήσουμε (…) πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα και γρήγορα σημαίνει σήμερα το απόγευμα, εδώ στο Παρίσι», τόνισε ο ίδιος, ενώ εκτίμησε ότι οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας θα υιοθετηθούν «ομόφωνα».

Σε αυτό το στάδιο δεν πρόκειται για «ευρεία εισβολή, αλλά ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν σε ουκρανικό έδαφος», στο Ντονμπάς, υπογράμμισε ο Μπορέλ.

Η ΕΕ είχε προειδοποιήσει χθες Δευτέρα ότι θα επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία, αν η Μόσχα αναγνώριζε την ανεξαρτησία των αυτοανακηρυγμένων Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία.

«Έχουμε ένα πακέτο (πιθανών κυρώσεων). Υπάρχουν διάφορα μέτρα και ο βαθμός εφαρμογής τους εξαρτάται από το επίπεδο της επιθετικότητας», διευκρίνισε ο Μπορέλ.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10:55

Αξιωματούχος των φιλορώσων αυτονομιστών ανταρτών στην ανατολική Ουκρανία κατηγόρησε Ουκρανούς δολιοφθορείς ότι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε αυτοκινητόδρομο της αποσχιθείσας περιοχής Ντονέτσκ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις πολίτες.

«Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε γνωστό σήμερα το πρωί 22 Φεβρουαρίου ότι ομάδες Ουκρανών δολιοφθορέων πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό στον αυτοκινητόδρομο Ντονέτσκ- Χορλίβκα. Από την τρομοκρατική ενέργεια σκοτώθηκαν τρεις άμαχοι», δήλωσε ο Έντουαρντ Μπασούριν επικεφαλής της πολιτοφυλακής της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ.

#DPR claims there was a "terrorist attack" at the #Donetsk – Gorlovka highway with three people killedpic.twitter.com/MyD6vnCVip

— marqs (@MarQs__) February 22, 2022