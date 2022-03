Ουκρανία: Επέζησε σε τέσσερα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί και πέθανε από σφαίρα στο σπίτι του!

Ένας από τους λίγους εναπομείναντες επιζώντες των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης φέρεται να σκοτώθηκε στο σπίτι του στην Ουκρανία.

Ο Boris Romantschenko επέζησε από τα στρατόπεδα Buchenwald, Peenemünde, Dora και Bergen-Belsen κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Τώρα σκοτώθηκε από μια σφαίρα που χτύπησε το σπίτι του» στο Χάρκοβο, έγραψε στο Twitter ένα ίδρυμα που έχει δημιουργηθεί στη μνήμη του Μπούχενβαλντ, ανακοινώνοντας την είδηση.

«Είμαστε άναυδοι», προσθέτει.

Boris Romantschenko survived the concentration camps #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora and #BergenBelsen. Now he has been killed by a bullet that hit his house in #Charkiv, #Ukraine. He was 96 years old. We are stunned. pic.twitter.com/ZZIK2OdbAu

— Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (@Buchenwald_Dora) March 21, 2022