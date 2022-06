Ουκρανία: Η στιγμή της φονικής επίθεσης στο εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ – Ο κόσμος τρέχει έντρομος να γλιτώσει ΒΙΝΤΕΟ

Την άψυχη και σκληρή πλευρά του πολέμου βίωσαν οι Ουκρανοί τη «μαύρη» Δευτέρα, ημέρα που έγιναν τρεις ισχυρές ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις που στόχευσαν άμαχο πληθυσμό με εκείνη σε εμπορικό κέντρο στα κεντρικά της χώρας, στο Κρεμεντσούκ, να «παγώνει» την παγκόσμια κοινότητα, αφήνοντας πίσω της 18 νεκρούς.

Η ρωσική βαρβαρότητα κλιμακώθηκε πριν από λίγες ώρες, όπως φαίνεται και στο βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης, με τον πανικό να επικρατεί και τους αμάχους να τρέχουν, προσπαθώντας να σωθούν και να ξεφύγουν από ένα αιματοβαμμένο σκηνικό. Ο θόρυβος εκκωφαντικός τη στιγμή που οι ρωσικοί πύραυλοι πέφτουν και αφαιρούν ζωές.

Οι στιγμές τρόμου που βίωσαν Ουκρανοί όταν οι ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν το κέντρο στο Κρεμαντσουκ

Στα πλάνα από το βίντεο, διακρίνονται πολίτες να τρέχουν στο πάρκο, δίπλα από το εμπορικό κέντρο, με τις κάμερες από το σημείο να μαρτυρούν τα λεπτά του απόλυτου χάους. Η έκρηξη, λόγω της επίθεσης, ταρακουνά το έδαφος, επηρεάζει κατ’επέκταση τη λίμνη στο πάρκο και τρομαγμένος ο κόσμος πέφτει στο νερό για να γλιτώσει.

18 οι νεκροί από το ρωσικό χτύπημα

Στους 18 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από πλήγμα με ρωσικούς πυραύλους. Πυροσβέστες και στρατιώτες αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια του πολυσύχναστου εμπορικού κέντρου που επλήγη σε μια επίθεση, την οποία καταδίκασαν τα Ηνωμένα Έθνη και η Δύση.

Συγγενείς των αγνοουμένων περιμένουν σε ένα ξενοδοχείο στον δρόμο όπου βρίσκεται το εμπορικό κέντρο και όπου οι διασώστες έχουν στήσει τη βάση τους.

Mall in #Kremenchuk after the #Russian attack. The hell on earth in #Ukraine. #RussiaIsATerroristState

pic.twitter.com/i5uj4V4YHu

— Marta Llopis 🌻 (@LlopisMarta95) June 28, 2022

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο εμπορικό κέντρο όταν αυτό επλήγη από δύο ρωσικούς πυραύλους, όπως είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Ντμίτρο Λουνίν, τον κυβερνήτη της Πολτάβα, της περιφέρειας αυτής νοτιοανατολικά του Κιέβου όπου βρίσκεται το Κρεμεντσούκ, 25 άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, ενώ 36 αγνοούνται.

Αυτή η πόλη που βρίσκεται στο κέντρο της Ουκρανίας είχε περίπου 220.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο και μέχρι τώρα είχε γλιτώσει από τους βομβαρδισμούς.

Μια επιζήσασα της επίθεσης που νοσηλεύεται στο δημόσιο νοσοκομείο του Κρεμεντσούκ, η 43χρονη Λουντμίλα Μιχάιλιτς, λέει ότι έκανε τις αγορές της με τον σύζυγό της όταν από την έκρηξη τινάχθηκε στον αέρα.

«Επεσα κάτω με το κεφάλι και θραύσματα με χτύπησαν στο σώμα. Το κτίριο κατέρρεε» λέει. «Ήταν μια κόλαση», προσθέτει ο 45χρονος σύζυγός της Μικόλα με ίχνη αίματος στον επίδεσμο που είναι τυλιγμένος στο κεφάλι του.

Μετά την έκρηξη που σημειώθηκε από το πυραυλικό πλήγμα εκδηλώθηκε φωτιά σε έκταση 10.000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία κατασβέστηκε χθες το απόγευμα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Το σημερινό ρωσικό πλήγμα σε ένα εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ είναι μια από τις πιο αναίσχυντες τρομοκρατικές ενέργειες στην ευρωπαϊκή ιστορία. Μια ήσυχη πόλη, ένα συνηθισμένο εμπορικό κέντρο, μέσα στο οποίο υπήρχαν γυναίκες, παιδιά, απλοί άνθρωποι», δήλωσε χθες ο Ζελένσκι σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

«Μόνο εντελώς παράφρονες τρομοκράτες θα μπορούσαν να χτυπήσουν μια τέτοια εγκατάσταση με πυραύλους και αυτοί δεν θα έπρεπε να έχουν θέση στη Γη», συνέχισε ο Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για ένα «υπολογισμένο χτύπημα».

Στις βαυαρικές Άλπεις, οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών του κόσμου καταδίκασαν με κοινή ανακοίνωσή τους το πλήγμα στο εμπορικό κέντρο, που χαρακτήρισαν «έγκλημα πολέμου».

«Οι επιθέσεις που γίνονται αδιακρίτως εναντίον αθώων αμάχων αποτελούν εγκλήματα πολέμου. Ο ρώσος πρόεδρος (Βλαντίμιρ) Πούτιν και οι άλλοι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν», ανέφερε η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της G7.

Sickening to see Russian reactions to the Kremenchuk shopping mall strike. Ordinary Russians cheer on social media. Russian diplomats and officials spread insane conspiracy theories, denying that the strike even happened. Russia is a country of murderers and patent liars. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 28, 2022

Μετά την επίθεση, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα συγκληθεί σήμερα Τρίτη κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας.

Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει την επίθεση, αλλά ο Ρώσος εκπρόσωπος στον ΟΗΕ, ο Ντμίτρι Πολιάνσκι, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εκμεταλλεύεται την επίθεση για να κερδίσει την συμπάθεια ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 28-30 Ιουνίου.

«Θα πρέπει να περιμένουμε τι θα πει το υπουργείο Άμυνάς μας, αλλά ήδη υπάρχουν υπερβολικά πολλές έντονες αποκλίσεις», έγραψε ο Πολιάνσκι στο Twitter.