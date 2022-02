Ουκρανία: Κοριτσάκι γεννήθηκε στα συντρίμμια σε καταφύγιο του Κιέβου – ΦΩΤΟ

Αυτή είναι η ιστορία της μικρής Μίας, που γεννήθηκε απόψε σε ένα καταφύγιο του Κιέβου, για να χαρίσει ελπίδα, όχι μόνο στους γονείς της, αλλά σε ένα ολόκληρο λαό.

Με τους βομβαρδισμούς να μαίνονται στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας και δεκάδες χιλιάδες πολίτες, ειδικά γυναίκες και παιδιά, να αναζητούν καταφύγιο στους σταθμούς του μετρό και σε άλλα σχετικά ασφαλή σημεία της πόλης, μία γυναίκα γέννησε μέσα σε ένα καταφύγιο του Κιέβου ένα υγιέστατο κοριτσάκι, που ονομάστηκε Μία.

🇺🇦 Mia was born in shelter this night in stressful environment- bombing of Kyiv. Her mom is happy after this challenging birth giving. When Putin kills Ukrainians we call mothers of Russia and Belarus to protest against Russia war in Ukraine . We defend lives and humanity ! pic.twitter.com/qsBDcfc1Q9

— Hanna Hopko (@HopkoHanna) February 25, 2022