Ουκρανία: Νέες σειρήνες στο Κίεβο – Οι Ρώσοι έριξαν 34 drones στο Κουρσκ

Εκρήξεις ακούστηκαν και οι σειρήνες ήχησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (24.11.24) στο Κίεβο λόγω νέας ρωσικής επίθεσης με drones στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Όπως μεταδίδουν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας αναχαίτισε ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου με drones kamikaze ιρανικού σχεδιασμού. Προς το παρόν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας δεν έχουν κάνει κάποιο επίσημο σχόλιο.

Το Κίεβο και η γύρω περιοχή του και το μεγαλύτερο μέρος της βορειοανατολικής Ουκρανίας τελούν υπό συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές από τις περίπου 03:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος).

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Σάββατο πως θεωρεί ότι είναι πιθανός ο τερματισμός της ρωσικής εισβολής την επόμενη χρονιά.

