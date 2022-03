Ουκρανία: Nέος βομβαρδισμός στη Μαριούπολη την ώρα των διαπραγματεύσεων για εκεχειρία – ΒΙΝΤΕΟ

Ακόμη μία ρωσική επίθεση σημειώθηκε στη Μαριούπολη το πρωί της Πέμπτης, την ώρα που οι ΥΠΕΞ Ρωσίας και Ουκρανίας διαπραγματεύονταν τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους από και πρός την πόλη.

Το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης ανακοίνωσε, λίγο νωρίτερα, πως από τη νέα επίθεση από αέρος έχουν πληγεί κτήρια κατοικιών.

Τον γύρο του κόσμου, παράλληλα, κάνει σήμερα φωτογραφία που δημοσίευσε το Associated Press από ομαδικό τάφο στην Ουκρανία.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 9 Μαρτίου στη Μαριούπολη από τον φωτογράφο Evgeniy Maloletka.

Δείχνει ανθρώπους να τοποθετούν νεκρούς μέσα σε μαζικό τάφο έξω από τη Μαριούπολη.

Υπενθυμίζεται πως οι δημοτικές αρχές της πόλης – σύμφωνα και με τους New York Times – είχαν ανακοινώσει πως θα ανοίξουν μαζικούς τάφους για τα δεκάδες θύματα της πόλης, μεταξύ των οποίων και ένα κορίτσι 6 ετών που πέθανε από αφυδάτωση.

Hundreds of Ukrainians are buried with no names in collective graves after 1200 + people were killed by Russians in Mariupol city. Ukraine. Putin still refuses to let the Ukrainian government evacuate civilians. This will continue if the is no #NoFlyZoneOverUkraine pic.twitter.com/6aNqnjF9oB — Sasha Ustinova (@SashaUstinovaUA) March 10, 2022